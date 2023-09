Elon Musk admite haber saboteado al ejército ucraniano

Ya en otra oportunidad habíamos hablado de Elon Musk en relación al conflicto ucraniano y en particular a su red de satélites de Starlink. Y si bien en aquel momento se trataba de la ayuda que había prestado el director ejecutivo de Twitter al ejército de Ucrania, ahora el mismo Musk ha admitido que saboteó un ataque.

En un tweet publicado por el mismísimo Musk, admite haber frustrado un ataque ucraniano a la flota naval rusa cerca de la costa de Crimea al cortar el acceso a Internet de Starlink en un momento crucial.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…