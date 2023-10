Elon Musk, sobre el Cybertruck: “Hemos cavado nuestra propia tumba”

Cybertruck, la esperada camioneta pick-up eléctrica de Tesla que ha despertado tanto interés como críticas desde su anuncio en 2019, llegará finalmente al mercado el 30 de noviembre. Tesla dijo la fecha durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de 2023 esta semana y anunció que las primeras entregas tendrán lugar en un evento en la “gigafactoria” de la empresa en Austin, Texas, en el que se anunciará el precio definitivo. En 2019, iba a ser de 39.000 dólares.

Durante la presentación, Elon Musk ya dijo que quería “rebajar expectativas” dado que aumentar el ritmo de producción del vehículo resultará muy complicado. “Cavamos nuestra propia tumba con el Cybertruck. Cybertruck es uno de esos productos especiales que aparecen sólo de vez en cuando. Y los productos especiales que aparecen de vez en cuando son increíblemente difíciles de llevar al mercado para alcanzar volumen y ser prósperos”, señaló el propietario de Tesla.

La camioneta pick-up de Tesla debía haber llegado al mercado en 2021, según las previsiones originales, pero no fue hasta el pasado mes de julio que el primer vehículo salió de la cadena de montaje y comenzaron a verse algunos en pruebas en las carreteras de Texas. Las dificultades en la producción y con el diseño de este vehículo, fabricado con paneles rectos y ángulos duros, han supuesto que la producción de un cuarto de millón de vehículos al año no esté prevista hasta después de 2024. Por el momento, Tesla tiene casi 2 millones de reservas, previo pago de 100 dólares cada una, para su Cybertruck.

