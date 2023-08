Elon Musk confirma que se peleará con Mark Zuckerberg “en unos meses” y dónde tendrá lugar el combate.

El culebrón tecnológico más esperpéntico del verano continúa adelante. Elon Musk está en conversaciones con el Gobierno de Italia para encontrar “un lugar épico” en el que llevar a cabo su anunciada “pelea en una jaula” contra Mark Zuckerberg. Tras unos días en los que surgieron dudas sobre la determinación del propietario de la antigua Twitter, éste ha confirmado que tendrá lugar en Italia, en algún lugar emblemático de la Antigua Roma, pero no de forma inmediata.

Tras el reto lanzado el pasado mes de junio por Musk a Zuckerberg para llevar a cabo un combate en Las Vegas, ambos magnates han mostrado en medios sociales cómo se están preparando para la pelea, pero sin concretar los detalles que confirmen que se hará realidad.

El pasado fin de semana, Zuckerberg contó que había propuesto el día 26 de este mes, sin tener repuesta. Musk, por su lado, señaló que el combate se retransmitirá por X, pero que debía someterse a una resonancia magnética del cuello y la espalda y que podría necesitar una cirugía antes de la pelea.

I spent 3 hours in an MRI machine on Monday. Bottom line is that my C5/C6 fusion is solid, so not an issue.



However, there is a problem with my right shoulder blade rubbing against my ribs, which requires minor surgery. Recovery will only take a few months. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Este extremo ha sido confirmado este viernes. El dueño de X ha publicado en su red que “hay un problema con mi omóplato derecho rozando mis costillas, lo que requiere una cirugía menor. La recuperación solo llevará unos meses”.

Aunque inicialmente se propuso Las Vegas como lugar para celebrar la pelea, el CEO de Tesla y SpaceX ha asegurado que ha hablado con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, y su ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, para encontrar ”un lugar épico” que pertenecerá a la Antigua Roma. Además de en X, el evento será retransmitido a través de las plataformas de Meta.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Sangiuliano ha aclarado que el lugar de celebración del combate no será el Coliseo romano. “Tuve una larga y amistosa conversación telefónica con Elon Musk. Hablamos de la pasión común por la historia de la Antigua Roma. Estamos discutiendo cómo organizar un gran evento de caridad y evocación histórica, en pleno respeto de los sitios. No se celebrará en Roma”, ha señalado en unas declaraciones que recoge The Guardian. También añadió que cualquier acuerdo que se alcance incluirá la donación de “muchos millones de euros” a dos hospitales pediátricos italianos.

Aunque Roma esté vedada a la propuesta de Musk, en Italia no escasean los monumentos emblemáticos de la época del Imperio Romano. El anfiteatro de Capua, las ruinas de Pompeya, el Valle de los Templos en Agrigento o la Arena de Verona, anfiteatro romano en el que ya se han celebrado conciertos y otros eventos, son lugares que podrían albergar la pelea entre los dos magnates.