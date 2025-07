¿Eres capaz de distinguir las imágenes creadas por IA de las reales? Microsoft tiene una web en la que puedes demostrarlo

Cuando se habla de los peligros de la IA utilizada para crear deepfakes, no se suele mencionar su efectividad, en qué medida logran pasar por reales. Microsoft, que define un deepfake como una imagen, vídeo o grabación de audio generada por IA y utilizada para difundir información falsa, lanzó hace un año una herramienta que permite poner a prueba la habilidad del visitante para distinguir las imágenes creadas por inteligencia artificial de las que son reales. Lo que no sabíamos entonces es que esa web y sus resultados iban a ser utilizada por la compañía para realizar un estudio sobre esta cuestión cuyos resultados ha publicado recientemente.

Los más de 12.000 usuarios que visitaron la web Real or not a lo largo del mes de agosto de 2024 realizaron 17.340 tests sobre un conjunto total de 700 imágenes IA y 350 reales. Las primeras fueron creadas por herramientas como DALL-E 3, Midjourney V6, Amazon Titan v1, Stable Diffusion XL y Stable Diffusion 3.

Cabe señalar que, con el tiempo transcurrido, todas estas herramientas han tenido nuevas versiones que han mejorado sus capacidades, por lo que los resultados, de realizarse ahora el estudio, serían aún más desalentadores. Con el estado de la IA de hace un año, el promedio de aciertos fue del 62 % y el de errores del 38 %. En cuanto a las imágenes reales, los usuarios las identificaron con acierto un 59 % de las veces. Las de IA, un 63 %.

El estudio señala que las imágenes que más confunden a los usuarios son aquellas que ‘parecen realistas, pero no profesionales’. También que ‘las imágenes IA que muestran paisajes y objetos son más difíciles de detectar para los usuarios, probablemente debido a la habilidad inherente a las personas para identificar rostros humanos’. En cualquier caso, las probabilidades de que una persona identifique una imagen IA como tal son similares a ‘tirar una moneda al aire’.

Los investigadores de Microsoft compararon estos resultados con detectores de imágenes IA, siendo estos mucho mejores que los humanos. Su promedio de aciertos fue del 95,4 %, manteniéndose en el 95 % tanto con las imágenes reales como con las artificiales.

Ponte a prueba en Real or not

Si quieres comprobar tu capacidad de distinguir imágenes generadas por IA de las reales, aún puedes hacer los tests que presenta Real or not, que sigue online.

El funcionamiento de la herramienta es muy sencillo. Conforme se accede a la web, una breve explicación indica que ‘la creciente calidad de las imágenes de IA hace que sean más difíciles de detectar. ¿Puedes decir si esta imagen es real o generada por IA?’

Tras pulsar en Start Game, Real or Not presenta al visitante una sucesión de 15 imágenes, y en cada una de ellas hay que decir si es real o artificial pulsando en el botón correspondiente. Tras cada elección, la web indica si has acertado o no y al final de la serie facilita el porcentaje total de aciertos y lo compara con el promedio de los visitantes. Si el usuario quiere realizar otro intento, se encontrará con una nueva galería de imágenes diferente a la anterior.