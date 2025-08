Rescatan con un dron y una bicicleta a un soldado de Ucrania rodeado por tropas rusas.

En Ucrania ya hemos visto a drones protagonizar sucesos que, antes de la invasión rusa, nos habrían parecido escenas futuristas: desde capturar posiciones rusas sin participación humana directa hasta rescatar soldados ucranianos tras las líneas enemigas. Ahora, un vídeo publicado por el Batallón Fuerza de la Libertad de la 4ª Brigada de Reacción Rápida Rubizh de la Guardia Nacional muestra un nuevo uso inédito: el rescate de un soldado ucraniano con un dron que le proporcionó una bicicleta eléctrica de 40 kg con la que huir de las tropas rusas.

Según relata la Brigada Rubizh en un vídeo subido a YouTube, el soldado, apodado Tankist, se encontraba a 1,5 kilómetros tras las líneas enemigas y era el único superviviente de una unidad de cuatro militares ucranianos que combatía en la zona. Había quedado atrapado en un refugio cerca de Siversk, una localidad en Donetsk.

'El enemigo estaba delante, detrás y en ambos flancos. Completamente rodeado', señala en el vídeo Mykola Hrytsenko, teniente y jefe de Estado Mayor de la brigada. 'La zona de Siversk es conocida por su logística increíblemente complicada. Prácticamente no existe. Los chicos tienen que recorrer a pie seis o siete kilómetros para llegar a una posición', añade.

El plan que diseñaron para rescatar al soldado, que llevaba cinco días solo y bajo fuego enemigo, consistió en el empleo de un dron de carga pesada Heavy Shot para llevar una bicicleta con motor eléctrico hasta él y que pudiera utilizarla para abandonar la zona. Pero no iba a ser fácil.

Los Heavy Shot son drones que pueden transportar una carga útil de entre 18 y 23 kilogramos. La bicicleta eléctrica, de 40 kg de peso, ponía al límite su capacidad y reducía su alcance a 2 kilómetros.

Tankist, que estuvo siendo vigilado por drones ucranianos a través de los cuales podía comunicarse con el operador, vio fracasar los dos primeros intentos de recibir el medio de escape. El primer Heavy Shot con la bicicleta fue derribado antes de entregarla. El segundo se estrelló tras quemar sus motores por el peso excesivo de la carga. El tercero, finalmente, logró su objetivo.

'La operación nos costó dos bicicletas perdidas, alrededor de 2.160 €, y dos drones Heavy Shot perdidos, 13.000 euros cada uno', afirma Hrytsenko en el vídeo.

Pero la peripecia de Tankist no había terminado. Los soldados que seguían su desplazamiento a través de drones vieron cómo pisaba una mina tras recorrer unos cientos de metros. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves y pudo continuar hasta llegar a una posición amiga cercana. Allí, la Brigada Rubizh le hizo llegar una nueva bicicleta con la que pudo escapar definitivamente de la zona de combate.

Aunque esta es la primera vez que se documenta una operación de este tipo, lo cierto es que el uso de robots terrestres (UGV, Vehículo Terrestre No Tripulado) para transportar heridos y suministros en zonas peligrosas sin poner en riesgo vidas humanas es cada vez más frecuente en la guerra de Ucrania, por parte de ambos bandos.

Ukrainian drone footage shows how a wounded soldier of the K-2 Battalion of the 54th Mechanized Brigade is getting rescued by a remotely controlled unmanned ground vehicle. pic.twitter.com/WjS2PLvX90