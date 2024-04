Esta es la antigua táctica de guerra que Rusia está usando para ocultar sus tropas a los drones de Ucrania.

La Guerra de Ucrania será recordada por ser la primera en la que los drones se han usado de forma masiva y han sido fundamentales en el desarrollo del conflicto. No solamente los poderosos drones militares, sino decenas de miles de drones FPV económicos que han trastocado la relación coste-beneficio del uso de armas en el campo de batalla y son una pesadilla para los combatientes de ambos bandos. Ahora se ha tenido constancia de que Rusia está recurriendo a gran escala a una muy antigua táctica de guerra para lidiar con este novedoso aspecto de los conflictos modernos. Las fuerzas rusas han desplegado la cortina de humo más grande de la que hay constancia hasta ahora en la guerra de Ucrania para proteger el avance de sus tropas de la vigilancia y ataques de los drones y de la artillería de Ucrania.

Según ha publicado el canal ruso The Wrong Side en Telegram, Rusia ha empleado esta táctica en el avance de sus tropas en el oeste del óblast de Lugansk. "Los 'químicos' del Grupo de Fuerzas del Sur apoyan activamente las acciones ofensivas de las unidades de asalto. Esta vez, el camuflaje en aerosol no permitió a las Fuerzas Armadas de Ucrania levantar “pájaros” en el aire para detectar el movimiento de nuestras fuerzas", ha publicado The Wrong Side.

En el vídeo de 34 segundos que acompaña la publicación se pueden ver vehículos especializados rusos desplegando estelas de humo blanco. Estas estelas se combinan para formar una capa de humo más grande que oculta eficazmente los vehículos y los protege tanto de los ataques de drones como de que puedan localizar su ubicación para transmitirla a las posiciones de artillería de Ucrania. Dada su escasez de munición, es poco probable que disparen al azar intentando tener suerte y alcanzar a los efectivos rusos.

Russian Army used an aerosol curtain to protect military equipment from Ukrainian FPV drones during an assault near Bilohorivka, Luhansk region. pic.twitter.com/nDPmkwsOpn — Clash Report (@clashreport) April 22, 2024

"Como resultado, nuestras unidades lograron ocupar varios bastiones enemigos en los accesos a la zona poblada", añade The Wrong Side, refiriéndose a la localidad de Bilohorivka en el este de Ucrania. La grabación no permite determinar qué sustancia se está utilizando, pero según informa The War Zone, habría sido desplegada usando los TDA-3.

TDA-3. Wikipedia.

Este sistema genera humo para ocultar las posiciones del Ejército ruso y se acopla a un camión 6x6 Kama3. A diferencia del TDA-2, solo necesita una tripulación de dos hombres para operarlo. El TDA-3 forma parte del Ejército ruso desde el año 2016 y puede opacar tanto la detección visual como por infrarrojos.

Russia's TDA‑3 The modern smokescreen marvel reshaping battlefield tactics.The TDA-3, integrated into the Russian Federation Army between [2016] and [2017], is designed to obscure valuable resources and personnel from aerial detection. Thanks to the dense clouds it emits, the… pic.twitter.com/rAqIy4PFFq — Bill Hicks 🇳🇿NZ (@HicksKiwi) April 21, 2024

Cortinas de humo en el campo de batalla

Desplegar humo para ocultar maniobras militares es una táctica que tiene miles de años. Su primer uso documentado data de 2000 años antes de Cristo, en India, y desde entonces ejércitos de todo el mundo han utilizado una variedad de métodos para crear humo, incluyendo la quema de materiales como madera, aceite, hierbas y otros combustibles.

Durante la Primera Guerra Mundial, las cortinas de humo se convirtieron en una táctica militar ampliamente utilizada, especialmente durante la guerra de trincheras. Se empleaban dispositivos específicos para generar humo, como generadores de humo portátiles y otros montados en vehículos. Estos se utilizaban para cubrir movimientos de tropas, esconder posiciones, desorientar al enemigo y proporcionar cobertura para el avance de las fuerzas propias.

En la actualidad, es habitual que los vehículos de combate acorazados cuenten con algún tipo de sistema de cortinas de humo para protegerse del enemigo. Y en el caso concreto de Ucrania no es la primera vez que se utiliza, aunque la diferencia con otras anteriores es la escala. Rusia lo ha empleado para proteger el Puente de Kerch, que conecta a la península de Crimea con el país invasor y ha sido atacado por Ucrania en dos ocasiones, mientras que el Ejército ucraniano cuenta con un sistema de este tipo en los tanques Bradley donados por Estados Unidos.