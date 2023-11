Esta es la forma correcta de colocar el rollo de papel higiénico según la patente original de 1891.

Entre todos los debates para matar el rato que se puedan mantener, el de la posición correcta del rollo de papel higiénico es un clásico. ¿Con el lado del que tiras hacia ti o quedando por detrás? Cada uno tendrá sus preferencias, pero quien sí lo tenía claro era Seth Wheeler, el inventor del rollo de papel higiénico moderno, tal y como puede apreciarse en la patente original de 1891. Al menos, lo tenía en un primer momento.

Históricamente, se han utilizado muchos tipos de materiales para la higiene personal: paños de lana, cáñamo, lino, hojas, piedras, nieve, musgo… En la China del siglo XIV ya se producían hojas de papel, de unos 60 por 90 centímetros y perfumadas, para la higiene de la familia del emperador y existen referencias anteriores al uso de este material con este fin, pero era un producto poco común y reservado a los adinerados durante siglos.

No comenzó a empaquetarse y comercializarse, como hojas planas, hasta 1857 gracias a Joseph C. Gayetty, una época en la que en Estados Unidos era común el uso de mazorcas de maíz para limpiarse, según recoge Toilet Paper History. Pero el papel higiénico enrollado y perforado, tal y como lo conocemos hoy, no llegó hasta la patente que realizó Seth Wheeler en 1891.

La invención de Wheeler fue un éxito que contribuyó significativamente a la comodidad y la higiene en los hogares de todo el mundo. Wheeler fundó la Albany Perforated Wrapping Paper Company para comercializar su producto, que más tarde se convirtió en la Albany International Corporation, una empresa que se especializó en productos relacionados con el papel y textiles y cuya actividad daría lugar a más patentes del inventor relacionadas con el papel higiénico.

Patente del rollo de papel higiénico de Seth Wheeler. Google Patents.

En la registrada por Wheeler con el número 459.516 queda claro que la posición correcta es con el lado del que se tira hacia el usuario, lo que facilita el corte, la dosificación y permite una visión completa del estado del papel que se va a usar.

Patente de Wheeler para un soporte de varios rollos de papel higiénico. Google Patents.

Con este debería quedar zanjado el debate, pero Wheeler no mantuvo su visión original demasiado tiempo. En otra patente posterior de 1894 consistente en un soporte para papel higiénico de varios rollos, estos aparecen colocados al revés que en la patente original, con el lado del que se tira entre el rollo y el soporte asomando por debajo. En conclusión, es un debate que ni siquiera su inventor puede cerrar.