Esta es la funda que llevaba el iPhone que sobrevivió a una caída de casi 5.000 metros.

El accidente que sufrió un avión Boeing Max 737 de Alaska Airlines el 5 de enero, al fallar el cierre de una puerta tras despegar, dejó un protagonista inesperado. El iPhone de un pasajero fue succionado al exterior y cayó desde una altura de casi 5.000 metros. En lugar de quedar hecho trizas, fue localizado intacto tres días después, excepto por el cable del cargador roto. La buena noticia no fue solamente para los pasajeros, entre los que no hubo víctimas y aterrizaron sanos y salvos, sino para el terminal de Apple que recibía una inmejorable promoción. La misma que ahora le toca a la funda que montaba el terminal en el momento de la caída.

Según publica el New York Post, se trata de una funda Cryo Armor de la marca Spigen. Esta empresa, con sede en Estados Unidos y Corea del Sur, fabrica fundas y otros accesorios para diferentes dispositivos tecnológicos, desde relojes inteligentes a vehículos Tesla. Spigen cuenta en su catálogo con versiones de Cryo Armor solo para teléfonos de gama muy alta como los iPhone 14 y 15 y los Galaxy S23 y S24. La funda cuenta con “protección contra caídas certificada de grado militar a través de la tecnología Air Cushion” y está fabricada con poliuretano termoplástico -una de sus propiedades es absorber golpes mejor que otros materiales-, policarbonato, grafito y silicona. Spigen la vende por 65 dólares en su web, pero en Amazon puede encontrarse por 30 euros.

Cryo Armor para iPhone 15. Spigen.

Por qué sobrevivió el iPhone a una caída de casi 5.000 metros

La funda jugó un papel en la supervivencia del iPhone, pero no es suficiente para explicar cómo pudo sobrevivir el terminal a una caída desde tanta altura. Preguntado por esta cuestión por The Washington Post, Duncan Watts, investigador postdoctoral en el Instituto de Astrofísica Teórica de la Universidad de Oslo, afirmó que “la respuesta básica es la resistencia del aire” y que un iPhone que cae del cielo no se mueve tan rápido como pudiera pensarse.

Un objeto que cae hacia la tierra alcanza un punto llamado velocidad terminal en el que la fuerza de la gravedad no puede acelerarlo más debido a la resistencia del aire. “Si el teléfono cae con la pantalla mirando hacia el suelo, hay bastante resistencia, pero si el teléfono cae hacia arriba y hacia abajo, hay bastante menos. En realidad, el teléfono caería bastante y recibiría mucho viento, lo que esencialmente generaría una fuerza hacia arriba”, señaló Watts.

También influye que sea un smartphone grande y que un mayor tamaño disminuya la velocidad terminal. Según sus cálculos, si el iPhone cayó con la pantalla hacia abajo sería de 48 kilómetros por hora y si lo hizo perpendicularmente, de hasta 160. Por comparación, un terminal que cae desde la altura de la cintura alcanza a los 16 km/h.

Seanathan Bates, la persona que encontró el terminal con los pasajes del vuelo accidentado, señaló que estaba debajo de un arbusto y sobre un terreno húmedo, lo que también habría sido clave en la supervivencia del iPhone. “Si el iPhone cayó sobre una zona cubierta de hierba, entonces definitivamente podría haber sobrevivido a la caída. Si el teléfono estuviera mirando hacia abajo, habría pasado de aproximadamente 48 km/h a estacionario en una superficie relativamente cómoda, con un poco menos de fuerza que si hubiera decidido pisotearlo”.