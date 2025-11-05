Esta videoconsola portátil es más potente que muchos PC de escritorio, pero te costará 2.000 €.

Un sector que ha crecido en los últimos años es el de las videoconsolas portátiles con Windows o Linux -caso de Steam Deck- y también las basadas en Android -orientadas a emulación, streaming y juegos móviles-. La handheld de Valve sigue siendo la más popular, pero con más de tres años en el mercado empieza a acusar el paso del tiempo. Sin una Steam Deck 2 a la vista, muchas otras compañías han entrado en escena, entre ellas OneXPlayer, que ya cuenta con varios dispositivos en el mercado. El próximo se llamará OneXFly Apex, será más potente que cualquier otra en el mercado y superará a muchos PC de escritorio. Ofrece Windows 11, CPU y GPU de alto rendimiento, una cantidad de memoria desorbitada e incluso refrigeración líquida integrada con un radiador externo.

Ahora, su precio será igualmente potente. En su configuración máxima, 2.300 $, que equivalen a unos 2.000 euros. Otro inconveniente es que debe pasar por una fase de crowdfunding, aunque la compañía asegura que los primeros pedidos serán enviados en enero de 2026. La campaña de financiación comenzará el 9 de noviembre, según informa Videocardz.

OneXPlayer es la compañía detrás de la OneXFly original que debutó hace un par de años con críticas muy positivas. Era potente, ligera y cómoda de usar, aunque con una autonomía mejorable. La nueva versión, sin embargo, pretende llevarla al siguiente nivel y tendrá un precio acorde con tener lo mejor de lo mejor en este factor de forma.

La OneXFly Apex llegará en dos versiones, estándar y con refrigeración líquida, siendo esta última la que ofrecerá mayor rendimiento y un funcionamiento más silencioso, aunque ambas comparten las mismas opciones de hardware.

La configuración base incluye un AMD Ryzen AI Max 385 con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento por 1.399 dólares (1.213 €). Solo esto ya es un equipo muy potente con 8 núcleos Zen 5 de hasta 5 GHz y 16 hilos de procesamiento, 32 núcleos gráficos Radeon 8050S y 50 TOPS de potencia NPU para IA, con una capacidad total de 106 TOPS entre todos sus procesadores.

La opción tope de gama está en otro nivel. Por unos 2.000 € obtienes refrigeración líquida con un AMD Ryzen AI Max+ 395, con 16 núcleos y 32 hilos a hasta 5,1 GHz. También incorpora la GPU Radeon 8060S de 40 núcleos, 128 GB de memoria DDR5 y la misma NPU para un total de 126 TOPS. Además, incluye 2 TB de almacenamiento, que debería ser de sobra para cualquiera, pero puede ampliarse con una unidad Mini SSD Biwin o una tarjeta MicroSD Express. Hay, en total, cuatro variantes y cada una de ellas puede ser estándar o con refrigeración líquida. Son las siguientes:

Modelo RAM / SSD Precio USD Precio EUR (aprox.) Estándar · Ryzen AI Max 385 32 GB / 1 TB 1.399 $ 1.217 € Estándar · Ryzen AI Max 395 48 GB / 1 TB 1.599 $ 1.391 € Estándar · Ryzen AI Max 395 64 GB / 2 TB 1.799 $ 1.565 € Estándar · Ryzen AI Max 395 128 GB / 2 TB 2.239 $ 1.948 € Líquida · Ryzen AI Max 385 32 GB / 1 TB 1.459 $ 1.268 € Líquida · Ryzen AI Max 395 48 GB / 1 TB 1.659 $ 1.444 € Líquida · Ryzen AI Max 395 64 GB / 2 TB 1.859 $ 1.618 € Líquida · Ryzen AI Max 395 128 GB / 2 TB 2.299 $ 2.000 €

Todas las configuraciones incluyen una pantalla LCD de 8 pulgadas y 1080p a 120 Hz. Por este precio, resulta chocante que la pantalla no sea OLED.

Es mucho dinero para un dispositivo portátil, pero también es extremadamente potente para un formato tan compacto. La autonomía probablemente no será espectacular, pero la batería de 85 Wh es externa y extraíble, así que puedes llevar otra y cambiarla rápidamente para volver a jugar.

Los precios anunciados por OneXPlayer son para el mercado estadounidense, pero los dispositivos que puedes comprar en su web también se envían internacionalmente, por lo que podrá adquirirse desde España.