Este es el móvil Android más potente que puedes comprar y es un gama media.

La lógica indica que si un consumidor paga un precio premium por un dispositivo obtenga lo mejor, pero no siempre es así. Aunque la potencia de cómputo no es el único parámetro para valorar las capacidades de un smartphone, sí es uno de los principales y de los que en muchos casos deciden la compra. En contra de lo que pudiera pensarse, los modelos más caros no son los reyes del rendimiento en Android, al menos según las pruebas realizadas por Antutu.

Antutu es una herramienta de benchmark de la empresa china Cheetah Mobile que desde hace más de una década es utilizada para medir el rendimiento de smartphones y ordenadores. Sus resultados son utilizados por multitud de medios especializados y compañías para medir su potencia y periódicamente publica resultados globales basándose en sus pruebas. Su último baremo de móviles Android más potentes tiene un ganador que no es un Samsung Galaxy S23 Ultra o un Pixel 8 Pro, sino un dispositivo con un precio bastante más modesto, el One Plus Ace 2 Pro.

Este móvil del fabricante chino One Plus, por el momento solo disponible en China, se pone por delante de otros terminales tope de gama de Samsung, Xiaomi o Asus y se sitúa como el smartphone Android más potente que se puede comprar en este momento. Sin embargo, es posible adquirirlo a través de AliExpress y otras tiendas online que lo importan por precios desde 438 €, muy por debajo de los 1.400 de los que parte el último tope de gama de Samsung o los 1.100 del de Google.

One Plus Ace 2 Pro. One Plus.

El One Plus Ace 2 Pro hace uso de un SoC Snapdragon 8 Gen 2 acompañado de 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. Se trata del más potente del fabricante y se encuentra en 8 de los diez clasificados, pero eso no impide que haya importantes diferencias de rendimiento según el terminal. La que va de los 1.648.063 puntos obtenidos por el móvil de One Plus a los 1.484.787 del Samsung Galaxy S 23, en novena posición. El único SoC diferente al de Qualcomm que entra en la lista es el Dimensity 9200+ de MediaTek que se encuentra en los Mi 13t Pro y Redmi k60 Ultra de Xiaomi, en octava y décima posición de los móviles más potentes actualmente. La clasificación de los 10 móviles Android con mayor rendimiento del momento queda como sigue:

OnePlus Ace 2 Pro con Snapdragon 8 Gen 2 (24GB + 1024 GB): 1.648.063.

con Snapdragon 8 Gen 2 (24GB + 1024 GB): 1.648.063. Red Magic 8 Pro+ con Snapdragon 8 Gen 2 (16 GB + 512 GB): 1.632.591.

con Snapdragon 8 Gen 2 (16 GB + 512 GB): 1.632.591. ROG 7 con Snapdragon 8 Gen 2 (16 GB + 512 GB): 1.603.292.

con Snapdragon 8 Gen 2 (16 GB + 512 GB): 1.603.292. Mi 13 con Snapdragon 8 Gen 2 (12 GB + 256 GB): 1.554.502.

con Snapdragon 8 Gen 2 (12 GB + 256 GB): 1.554.502. Mi 13 Pro con Snapdragon 8 Gen 2 (12 GB + 256 GB): 1.542.880.

con Snapdragon 8 Gen 2 (12 GB + 256 GB): 1.542.880. Galaxy S23+ con Snapdragon 8 Gen 2 OC (8 GB + 512 GB): 1.539.495

con Snapdragon 8 Gen 2 OC (8 GB + 512 GB): 1.539.495 Galaxy S23 Ultra con Snapdragon 8 Gen 2 OC (12 GB + 512 GB): 1.530.695.

con Snapdragon 8 Gen 2 OC (12 GB + 512 GB): 1.530.695. Mi 13T Pro con Dimensity 9200+ (16 GB + 1024 GB): 1.498.628.

con Dimensity 9200+ (16 GB + 1024 GB): 1.498.628. Galaxy S23 con Snapdragon 8 Gen 2 OC (8 GB + 256 GB): 1.484.787.

con Snapdragon 8 Gen 2 OC (8 GB + 256 GB): 1.484.787. Redmi K60 Ultra con Dimensity 9200+ (12 GB + 256 GB): 1.477.634.

El One Plus Ace 2 Pro fue lanzado en China el pasado agosto y, por el momento, no tiene una fecha anunciada de desembarco en otros mercados. El primer Ace Pro llegó a Europa a comienzos de año bajo el nombre de One Plus 10T, por lo que es probable que cuando su sucesor salga fuera de China lo haga bajo el nombre de One PLus 11T.

Entre las características de este móvil, además del Snapdragon 8 Gen 2 junto a 24 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento UFS 4.0, se encuentran una pantalla OLED de 6,74 pulgadas y 2.772 x 1.240 píxeles de resolución con 120 Hz y brillo máximo de 1.600 nits, soporte para el toque con dedos húmedos y una carga muy rápida de 150W.