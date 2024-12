Este es el único teléfono que te permite comunicarte sin red, sin GPS y bajo tierra

Apenas un mes atrás se producían dos avances muy interesantes. Por un lado, se presentaba el Xiaomi 15 en China, un smartphone que aún no ha llegado a España. Al mismo tiempo llegaba al mercado el último iPhone, con una característica particular: permitía, en los casos que no hubiera señal, realizar llamadas o enviar mensajes vía satelital. El avance abría la puerta a una comunicación entre teléfonos más allá de las líneas y de internet. Ahora se sabe una nueva característica del Xiaomi 15 que, en el momento del lanzamiento, pasó desapercibida: Xiaomi Star.

Este sistema permite realizar llamadas telefónicas sin necesidad de conexión con la red móvil, pero va más allá. Aunque todavía no se sabe exactamente cuándo este teléfono llegará a Europa y si Xiaomi Star será una característica incluida en sus especificaciones, sí somos conscientes que se trata de algo realmente importante. Algo que nada tiene que ver con la comunicación satelital de Apple ni con la red de Starlink.

Lo que sabemos de Xiaomi Star es que, de momento, precisa de dos Xiaomi 15. La compatibilidad entre ambos dispositivos permite establecer una comunicación sin necesidad de red móvil, en un radio máximo de hasta 3,5 kilómetros. Por si esto fuera poco, Xiaomi asegura que la conexión es capaz de atravesar hasta siete capas de paredes, aunque se desconoce el espesor.

La tecnología se basa en un sistema de comunicación bidireccional, suponemos que similar a los antiguos walkie-talkies y que, por ahora, solo está disponible en los últimos modelos del fabricante chino. Si llegará a modelos más antiguos o si será posible contar con esta tecnología en otros móviles, es algo complejo, ya que puede tratarse de una tecnología de interés gubernamental. Y sabemos cómo funciona esto cuando se trata de un desarrollo de origen chino. Si no, preguntad a Huawei.

Lo que sí queda claro es que Xiaomi ha abierto una puerta y no tardará en llegar a otros dispositivos. Puede que en unos meses o en unos pocos años, pero lo cierto es que llegará. Y tiene el potencial de cambiar nuestra forma de comunicarnos en momentos extremos, como emergencias, desastres meteorológicos o interrupción de las comunicaciones.