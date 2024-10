Tu iPhone te permitirá enviar mensajes sin tener cobertura: así funcionan los mensajes vía satélite en iOS 18.

Una de las novedades más significativas de iOS 18, la última versión del sistema operativo de los iPhone, ha pasado bastante desapercibida por estos lares debido a que solo está operativa en Canadá y Estados Unidos, por el momento. Pero ha sido en este último país, coincidiendo con la catástrofe de los huracanes Helene y Milton, donde ha sido muy bien valorada. Se trata de la capacidad de enviar y recibir mensajes vía satélite cuando el usuario no tiene cobertura de la red móvil ni de WiFi. En un escenario como el mencionado, en el que se interrumpen las comunicaciones, este tipo de funcionalidad es extremadamente útil, como han constatado muchos usuarios en Florida y otros estados golpeados por los huracanes en las últimas semanas.

Mensajes vía satélite es un nuevo servicio por satélite que se añade a las llamadas al servicio de Emergencias, que llegó con el lanzamiento del iPhone 14 e iOS 16 hace dos años, cuando no se dispone de cobertura. Esta opción sí está disponible en España, aunque llegó con posterioridad a su lanzamiento en Estados Unidos, lo que también sucede con los mensajes vía satélite que no sabemos cuándo se desplegarán a más países. Los otros servicios por satélite que Apple ha añadido posteriormente han sido Asistencia en carretera vía satélite y compartir tu ubicación mediante Buscar vía satélite.

iOS 18 avisa al usuario cuando no tiene cobertura y le informa de los servicios por satélite que tiene disponibles. También puedes acceder a mensajes vía satélite desde la app de mensajería del iPhone, iMessage, pero recuerda que solo puedes hacer uso de esta función, gratuita durante los dos primeros años, en las situaciones sin cobertura que detecte el teléfono.

El servicio permite enviar mensajes con emoticonos y tapbacks —reacciones rápidas— a través de iMessage y SMS a cualquier persona. Los contactos de emergencia y los agrupados en En familia podrán continuar enviándote mensajes que recibirás una vez te conectes a la red de satélites. Otros contactos podrán enviarlos solo en respuesta, después de que el usuario haya contactado primero con ellos. Como es habitual, todos los mensajes están cifrados de extremo a extremo.

Para enviar un mensaje, solo tienes que abrir la app Mensajes. Se te indicará que comiences a aceptar mensajes, si aún no lo has hecho, y el iPhone te dará instrucciones para conectarte a un satélite y enviar un mensaje de texto. Si tienes un iPhone 14 Pro o un modelo posterior, Dynamic Island muestra mediante puntos en la parte superior de la pantalla la fuerza de la conexión. Si es posible mejorarla, usa flechas para indicarte que gires a la izquierda o a la derecha. Puedes tocar Dynamic Island para abrir el Asistente de conexión y obtener más ayuda.

Los mensajes vía satélite no son rápidos. Apple ha explicado que uno puede tardar 30 segundos en enviarse en condiciones ideales, con una vista directa del cielo y del horizonte. Debajo de árboles y entre vegetación abundante, puede tardar más de un minuto o incluso que no puedas conectarte en esas condiciones. Esperemos que esta novedad no tarde demasiado en llegar a España.