Estos son los videojuegos que llegan y los que abandonan Xbox Game Pass en abril 2024

Microsoft ha confirmado los títulos que conforman la primera ronda de videojuegos que se añadirán a Xbox Game Pass durante el mes de abril. ‘Kona’, ‘LEGO 2K Drive’, ‘Lil Gator Game’ y ‘Shadow of the Tomb Raider’, -que es la última aventura de Lara Croft- se encuentran entre los que llegan, pero como en todo catálogo rotativo también hay algunos que abandonan el servicio, por ejemplo ‘Amnesia: Collection’, ‘Amnesia: Rebirth’ y ‘Phatom Abyss’.

El primer juego que se estrena en el mes de abril es ‘Superhot: Mind Control Delete’, que ya está disponible vía consola PC y nube. Otro título destacado de camino a Game Pass es ‘EA Sports PGA Tour’, que llega a través de EA Play. El simulador de golf desarrollado por Electronic Arts estará disponible para los suscriptores de las versiones PC y Ultimate del servicio, con la promesa de ofrecer una experiencia muy completa a todo aquel que sea seguidor de este deporte.

EA Sports PGA Tour Electronic Arts

‘Superhot: Mind Control Delete’ – disponible: consola, PC y nube

‘LEGO 2K Drive’ – 3 de abril: consola y nube

‘Lil Gator Game’ – 4 de abril: consola, PC y nube

‘EA Sports PGA Tour’ (EA Play) – 4 de abril: Xbox Series X|S, PC y nube

‘Kona’ – 9 de abril: consola y nube

‘Botany Manor’ – 9 de abril: Xbox Series X|S, PC y nube

‘Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition’ – 11 de abril: consola, PC y nube

‘Harold Halibut’ – 16 de abril: Xbox Series X|S, PC y nube

Este último estreno, ‘Harold Halibut’ es otro de los platos fuertes de la batería de títulos ofrecidos por Microsoft, un juego que debuta directamente en el catálogo del servicio, que ha sido creado completamente a mano utilizando técnicas de animación stop motion, para contar una historia sobre la amistad y la vida en una nave espacial del tamaño de una ciudad sumergida en un océano alienígena.

Como es habitual, la llegada de nuevos videojuegos al modelo de suscripción marca la retirada de otros. A mediados de mes los jugadores de títulos como ‘Amnesia: Collection’, ‘Amnesia: Rebirth’, ‘Phatom Abyss’, ‘Soma’, ‘Research and Destroy’ y ‘Back 4 Blood’, ya no podrán utilizarlos dentro de dos semanas. Como suele ocurrir tradicionalmente, el progreso se guarda, pero los jugadores ya no pueden acceder al juego en este formato.