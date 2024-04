Microsoft Edge te dejará elegir cuánta memoria RAM quieres que use el navegador.

Una de las fórmulas habituales a la hora de promocionar un PC con un hardware modesto es la de que es suficiente “para ofimática y navegación”, como si el Internet actual fuera el de los 10 o el de los 2000. Navegar por la red y hacer uso de los múltiples servicios que ofrece suele terminar por ser un ejercicio intensivo para el ordenador, sobre todo conforme pasa el rato y se acumulan las pestañas abiertas con webs y sus respectivos procesos cargados en la RAM . Los navegadores de Internet son programas que tienden a consumir muchos recursos del PC en el que funcionan, pero Microsoft está tomando con Edge una aproximación inédita para mejorar esta situación y que no afecte al rendimiento de un equipo.

Hasta ahora, el enfoque habitual era el de vaciar las pestañas inactivas para liberar memoria RAM. Es lo que tradicionalmente hacen los navegadores en móviles y una característica que introdujo en 2022 Chrome, el navegador con peor reputación en este aspecto, en su versión para escritorio. Google asegura que así consume un 40% menos de RAM, pero con la pega de tener que volver a descargar la página web cuando se activa de nuevo la pestaña. Microsoft, en cambio, está probando que sea el usuario quien decida cuánta memoria RAM puede usar el navegador Edge de acuerdo con las características de su equipo.

Esta nueva función se llama Controles de recursos y ha aparecido en la versión en desarrollo del Canal Canary, aunque no para todos los usuarios de la misma, según informa TechSpot. El Edge del Canal Canary es, entre las tres versiones en desarrollo del navegador que Microsoft pone a disposición de los usuarios, la que está más verde y resulta más inestable, pero la primera a la que llegan las novedades. Las versiones del Canal Dev y Beta están más cercanas al producto final.

A new section on the Settings page could let you control how much RAM Edge can use, you can also choose whether this control is activated only when you are playing a game or always:https://t.co/YiCu5igL0Upic.twitter.com/pE29PI6FfR