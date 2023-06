“Explosión hipercromática” y otros 10 ejemplos de vídeos creados a partir de texto por IA.

Desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, ChatGPT se ha convertido en la inteligencia artificial más conocida y usada. Además de a través de su web y app, esta IA está integrada con buena parte de los productos de Microsoft y otros cientos de aplicaciones y webs de terceros que utilizan su API para ofrecer determinados servicios con la tecnología de OpenAI. A los chatbots como ChatGPT le siguen los modelos de lenguaje de texto a imagen que, con Midjourney a la cabeza, también han cobrado una extraordinaria popularidad en los últimos meses. Y tras ellos, a un nivel aún más experimental, hay una amplia variedad de herramientas de inteligencia artificial que convierten texto a audio, texto a música, audio a texto, texto a voz, texto a modelos 3D o texto a vídeo, entre otras posibilidades.

Esta última categoría, tan en pañales como se encontraban las herramientas de texto a imagen hace un año y medio, es la que tienen un potencial disruptivo mayor que cualquier otra. La capacidad de crear vídeos a partir de un prompt, una indicación escrita, es un cambio de paradigma en la producción audiovisual difícilmente comparable con cualquier otro que le haya precedido. Entre este tipo de herramientas destaca Runway, cuya versión Gen 2 fue lanzado el pasado marzo. El salto entre Gen 1 y Gen 2 es que mientras la primera permitía aplicar IA sobre un vídeo ya creado para transformarlo con un estilo visual y contenido diferente, Gen 2 permite directamente la creación de clips cortos de vídeo a partir de indicaciones de texto.

La herramienta de Runway es la más accesible entre las de este tipo, cuenta con versión gratuita que permite crear hasta 115 segundos de vídeo y planes de pago, y desde su lanzamiento se encuentra detrás de muchos de los vídeos que se están generando con inteligencia artificial. Estos son algunos ejemplos de las creaciones que los usuarios están realizando con Runway, en ocasionas redondeándolas con el uso de otras aplicaciones.

Generative AI will reprice the entertainment industry.



This video is made with RunwayML, which just released this Gen2 text-to-video model on their mobile app

@runwayML#Gen2 prompt share time.



Let's flood the feed with hyper coloured explosive creativity!



Give this prompt a go, and post your creations back here on Twitter.



Change the art style for a unique effect.



"Explosion, hyperchromatic, (insert art style here)"

Duck Story



Duck Story

Made using @runwayml Gen-2 + Bark + Tango + Riffusion + MidJourney

I kept experimenting with @runwayml Gen2 over the weekend, this time with fire/smoke. Coming from the 3D/VFX industry, I sincerely think that the tool is not yet "production ready", but it will sure get there.

a glimpse into the 1980's. an ai video.

SANDWORLD! A SciFi trailer about a world of sand, which tends to happen a lot in SciFi films, there's a lot of sandy worlds out there and this one was made using MJ Images and Gen2.

GM 😴 need a little extra boost on a monday? 😏



there's sth about GEN2 that gets me every time – it fits perfectly into my non-existent knowledge of video while putting it all together in iMovie 👀



the inspiration, ofc: https://t.co/2DyKsAmSsw



video: runway gen2

video: runway gen2

image:

A short clip from the AI generated electronic band “The Stable Diffusers”.



More 100% text to video fun from #Gen2 today from @runwayml



My tip from this one is that seed locking was important. The same prompt with different seeds gave very different results.



Music 100% created…

https://t.co/tKxvjWeNlN



Expanded this into a micro-video :) — KaliYuga (@KaliYuga_ai) June 12, 2023

El estado de este tipo de herramientas es similar al de Midjourney en sus inicios, incluso mejor. Algunos de los trabajos tienen un acabado espectacular, pero en la mayoría es fácil apreciar las inconsistencias que evidencian que son imágenes generadas de forma completamente artificial. Sin embargo, lo mismo les sucedía a las IA de texto a imagen y han dado un salto de gigante en poco más de un año. Si Runway y otras IA similares evolucionan al mismo ritmo, en poco tiempo tendremos vídeos de aspecto realista difíciles de distinguir de una grabación real.