La app de consumo con el crecimiento más rápido de la historia de Internet es una IA

Sabíamos que ChatGPT era un producto exitoso, pero ahora le podemos tomar la medida. La inteligencia artificial conversacional de OpenAI, lanzada el pasado 30 de noviembre, tuvo en enero nada más y nada menos que 100 millones de usuarios activos. Esta espectacular cifra, conseguida en solo dos meses, la convierte en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en usuarios de la historia, de acuerdo con un estudio de UBS que recoge Reuters.

Según el medio, la web de ChatGPT ha contado con una media de 13 millones de usuarios únicos diarios en enero, doblando los niveles del mes de diciembre. No se habían conocido datos de uso de ChatGPT desde que OpenAI anunciara que habían logrado 1 millón de usuarios al poco del lanzamiento del chatbot. Una comparación que se popularizó en esos días era que alcanzar esa cifra de usuarios, 1 millón, le llevó a Netflix 3 años y medio, a Facebook 10 meses, a Spotify 5 meses, a Instagram 2 meses y medio y a ChatGPT solo 5 días.

La espectacular cifra de 100 millones de usuarios mensuales que ChatGPT ha conseguido en dos meses le costó a TikTok 9 y a Instagram 2 años y medio. “En 20 años siguiendo Internet, no podemos recordar un crecimiento tan rápido en una aplicación de Internet para consumidores”, señala UBS en su estudio.

ChatGPT es una inteligencia artificial conversacional o chatbot que emplea el modelo de lenguaje GPT 3.5. Se interactúa con ella a través de la web de OpenAI, puede mantener una conversación fluida y natural y abastecer de todo tipo de contenido escrito gracias a las amplísimas bases de datos con las que ha sido entrenada y que le permiten generar, entre muchos otros tipos de textos, artículos, ensayos, chistes, poesía y código en varios lenguajes de programación a petición del usuario.

ChatGPT anuncia su suscripción de pago para Estados Unidos: ChatGPT Plus

El éxito de ChatGPT, de uso gratuito, ha llevado a que su web se vea saturada de forma regular provocando esperas en muchas ocasiones. OpenAI, que ya dijo desde el principio que tenía intención de monetizarla, ha anunciado cómo será la suscripción de pago que lanzará para usar el servicio. Inicialmente, en Estados Unidos.

Tras haberse barajado el nombre de ChatGPT Professional y un precio en torno a los 40 dólares mensuales, OpenAI ha decidido llamar a la suscripción ChatGPT Plus y cobrar 20 dólares al mes por ella.

ChatGPT Plus no extingue el acceso gratuito que continuará, por el momento, igual pero proporciona algunas ventajas a los suscriptores de pago. No tendrán que pasar por esperas para usar la herramienta, obtendrán respuestas más rápidas y probarán primero las nuevas características que OpenAI vaya añadiendo a su modelo de lenguaje.

La compañía planea también modelos de suscripción más económicos, planes para empresas y por paquetes de datos para una mayor disponibilidad de su inteligencia artificial.