Filtradas las especificaciones técnicas de los iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y 17 Pro Max

A un día de la keynote en la que Apple presentará la nueva generación de móviles iPhone, poco queda por descubrir de ellos, al menos en cuanto a su aspecto y especificaciones. Filtraciones provenientes de fabricantes de fundas ya avanzaron el rediseño del sistema de cámaras, ahora más en la línea de lo que ofrece Google con sus Pixel, y las de protectores de pantalla permiten adivinar que la isla dinámica va a ser más pequeña. Incluso en el IFA se han podido ver unidades dummy (maquetas, para entendernos) de lo que Apple presentará mañana.

A estas y otras filtraciones ahora hay que añadir las especificaciones técnicas que habrían sido desveladas por un operador de telecomunicaciones de Corea del Sur. Según informa Phone Arena, estas aparecen en documentos de la compañía surcoreana KT Corporation que, además de dejar claras las diferencias entre los 4 modelos que mañana presenta Apple, incluyen la fecha de lanzamiento. Son datos que habían ido apareciendo de forma separada en filtraciones anteriores y que ahora se confirman con la información de KT Corporation. Las especificaciones son las siguientes:

iPhone 17

Pantalla de 6,3 pulgadas.

Sistema de dos cámaras en la parte trasera: principal de 48 MP y ultra gran angular de 12 MP.

Cámara frontal de 24 MP.

Batería de 3.600 mAh.

Procesador A19.

8 GB de memoria RAM.

Opciones de almacenamiento: 128 GB, 256 GB y 512 GB.

iPhone 17 Air

Pantalla de 6,6 pulgadas.

Una sola cámara en la parte trasera de 48 MP.

Cámara frontal de 24 MP.

Batería de alta densidad de 2.800 mAh.

Procesador A19.

8 GB de memoria RAM.

Opciones de almacenamiento: 128 GB, 256 GB y 512 GB.

iPhone 17 Pro

Pantalla de 6,3 pulgadas.

Sistema de 3 cámaras de 48 MP en la parte trasera.

Cámara frontal de 24 MP.

Batería de 3.700 mAh.

Procesador A19 Pro.

12 GB de memoria RAM.

Opciones de almacenamiento: 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB.

iPhone 17 Pro Max

Pantalla de 6,9 pulgadas.

Sistema de 3 cámaras de 48 MP en la parte trasera.

Cámara frontal de 24 MP.

Batería de 5.000 mAh.

Procesador A19 Pro.

12 GB de memoria RAM.

Opciones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB.

La gran novedad de Apple para este año es el desembarco de un nuevo iPhone, el Air. Su principal atractivo es su estilizado diseño que dejaría su grosor en solo 5,5 mm, por debajo de los 5,8 del Samsung Galaxy Edge. Pero ese reducido espacio tiene un coste en el tamaño de la batería, que se queda solo en 2.800 mAh, un poco más de la mitad de lo que Apple ofrece en el modelo superior, lo que probablemente hará que no pueda llegar al final del día sin una recarga.

Los modelos Pro, señala el medio, ofrecen un zoom óptico de ocho aumentos y pasan a soportar grabación de vídeo a resolución 8K en lugar de quedarse en 4K. También tendrán un sistema de refrigeración con cámara de vapor.

De acuerdo con los datos de la compañía surcoreana, los modelos 17 y 17 Pro mantienen el precio de sus equivalentes en la generación anterior, mientras que el Pro Max tiene un ligero aumento de precio de 1,9 millones de wones a 1,94 millones. Esto es, al cambio, de 1.260 euros a 1.286.

El iPhone Air, que sustituye en la gama iPhone a la variante Plus, tendrá un precio algo superior a este situándose en 1,4 millones de wones, unos 928 €.

En España, Apple vende el iPhone 16 a partir de 959 €, el 16 Plus desde 1.109 €, el 16 Pro comienza en 1.219 € y el 16 Pro Max lo hace en 1.469 €.

De acuerdo con la información del operador de telecomunicaciones, tras el anuncio de mañana, los iPhone podrán reservarse a partir del 12 de septiembre y estarán a la venta el 16, el martes de la próxima semana.