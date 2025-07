Google se harta de las filtraciones y revela el diseño del Pixel 10 un mes antes de su presentación.

Google tiene planeado presentar los Pixel 10 el próximo 20 de agosto. Sin embargo, las filtraciones han sido numerosas en las últimas semanas. Se ha avanzado ya buena parte de su hardware y ayer mismo se pudo ver el diseño que tendrá gracias a Android Headlines, por lo que vamos camino de llegar a la fecha sin que haya muchas novedades que conocer.

En este contexto, Google ha decidido dejar de ir a la zaga y ha subido a su tienda un vídeo que revela el aspecto del Pixel 10, que mantiene un diseño familiar para los usuarios de los Pixel, y permite confirmar que contará con una tercera cámara trasera.

El vídeo es corto, 13 segundos, pero ofrece una visión clara del diseño físico del dispositivo. Comienza con el número '10' emergiendo de las sombras. El cero se alarga y se transforma en el característico módulo de cámaras de la parte trasera del teléfono. Luego, la cámara se aleja para mostrar el móvil completo desde atrás. El dispositivo aparece en un tono azul grisáceo que probablemente corresponda al color llamado hielo, filtrado recientemente. Los otros que se esperan son obsidiana (negro), índigo (azul) y limoncello (amarillo).

Google is officially showing the Pixel 10 already. Assuming this isn't a 10 Pro, looks like 3 cameras on the base phone is the main thing that's new. Otherwise... same design 🤓 pic.twitter.com/i3gF7Mshts