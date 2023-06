La guerra de Ucrania lleva a Israel a exportar por primera vez su mítico carro de combate Merkava

El carro de combate israelí Merkava se ha instalado, con todos los honores, en ese no oficial ránking de mejores tanques del mundo junto a otros modelos míticos como los Abrams M1A2 estadounidenses, los rusos T-14 Armata o el T-90M, el Lecrerc francés, el Challenge 2 británico, el K2 Black Panther coreano o el VT-4 chino.

Ahora se ha sabido que, por primera vez en su historia, Israel estaría dispuesto a exportar su mítico carro de combate a dos países cuyos nombres, por motivos de confidencialidad, no han sido desvelados, aunque sí parece que uno al menos es europeo. El modelo más avanzado es el Merkava Mk.4, aunque probablemente no sea esta la versión que se venda sino excedentes de modelos anteriores, aunque no por ello menos sofisticados.

Según ha informado la web Israel Noticias, Yair Kulas, director del departamento de coordinación de exportaciones del Ministerio de Defensa (SIBAT), cree que ha habido un incremento notable en la demanda de productos militares israelíes. Este incremento, explica Kulas, se debe parcialmente a la necesidad de ciertos países de reponer sus arsenales tras suministrar armamento a Ucrania en su conflicto con Rusia.

Pero, ¿qué tiene el mítico carro Merkava para formar parte estar en la élite? En la actualidad, es uno de los carros mejor protegidos del mundo: tiene un diseño inusual con un motor montado en la parte delantera que brinda a la tripulación protección adicional y la oportunidad de sobrevivir si el tanque queda fuera de combate. Dispone de una armadura especial espaciada, faldones laterales de armadura con resortes, un sistema de advertencia láser Elbit y granadas de cortina de humo incorporadas IMI. En el interior, los soldados están protegidos con una estructura compuesta de aleación de cerámica, acero y níquel con un diseño modular inclinado.

El sistema de protección activa Trophy a bordo del tanque protege a la tripulación contra misiles antitanque avanzados. El tanque se mueve a una velocidad máxima de 64 km/h y tiene una autonomía de unos 500 km. Este tanque también está bien protegido contra misiles guiados lanzados desde el aire y armas antitanque avanzadas de ataque superior.

El Mark IV es mayor que su predecesor, el Mark III, en servicio desde 1990. Está equipado con una torre eléctrica que cuenta con una única escotilla para el comandante, una decisión tomada para dar una protección adicional al techo, siempre una de las partes más vulnerables de estos vehículos, con un sistema de blindaje pasivo. Además, esta torreta, montada en la parte trasera, está equipada con cadenas que cuelgan para ayudar a detonar cualquier dispositivo antitanque con ojiva de alto explosivo (HEAT).

El tanque israelí está armado con un cañón autóctono de ánima lisa de 120 mm. y equipado con un nuevo sistema de control de tiro, que incluye algunas características muy avanzadas, como estabilización de la línea de visión en dos ejes, una mira de televisión y un rastreador térmico automático de objetivos, un telémetro láser, un sistema optimizado de visión térmica nocturna y un indicador dinámico del ángulo de inclinación.

Cuenta también con capacidad de disparo de alta probabilidad de impacto contra helicópteros que vuelan a baja altura utilizando municiones convencionales. Este cañón puede disparar una gama de municiones que incluye proyectiles APFSDS-FS (cinéticos) y sus derivados de adiestramiento, disparos HEAT (alto explosivo, carga hueca) y municiones antipersonal/antimaterial. Lasametralladoras coaxiales de 7,62 mm y giratorias de 12,7 mm y el lanzagranadas de 60 mm complementan la potencia de fuego del tanque. La ametralladora montada en el techo puede apuntar y disparar remotamente operada por el comandante desde el interior y girar 360 grados.

La movilidad del Merkava Mk.4 es bastante normal debido al peso excesivo (65 toneladas), a pesar de que está equipado con un potente motor diésel V-12 de 1.500 CV. El compartimento del motor y un depósito de combustible están en la parte delantera del tanque, mientras que, en la parte trasera lleva otros dos depósitos de combustible, además de un compartimento que se puede usar para transportar tropas y carga debajo de la armadura. Puede transportar hasta 10 personas cuando se descarga la munición.

Su sistema operativo integrado le permite mantener comunicaciones de datos avanzadas y gestión de la batalla.

El Batallón 74 de la Brigada 188 del Cuerpo de Blindados de Israel se renovó con los carros de combate Merkava Mark 4, modelo 400. La Séptima Brigada y la 401, parte del Comando Norte la primera y del Comando Sur la segunda, también operan carros Merkava Mark IV.

En cuanto a la posibilidad de que Israel entregue unidades de este carro a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, es muy poco probable puesto que, aunque el Gobierno israelí ha condenado la invasión rusa, no ha impuesto sanciones a la élite del Kremlin como sí han hecho Estados Unidos y la Unión Europea y ha sido reticente a enviar ayuda militar. La razón es la relación estratégica entre Israel y Rusia en el marco de la guerra en Siria, donde Moscú tiene una importante presencia y permite los bombardeos israelíes sobre las milicias proiraníes desplegadas, sobre todo, en la provincia de Hama, al oeste del país.