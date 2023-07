Haeil, el dron submarino gigante de Corea del Norte capaz de provocar tsunamis radiactivos

El régimen de Corea del Norte ha mostrado por primera vez una nueva arma llamada Haeil durante el desfile conmemorativo del final de la Guerra de Corea que tuvo lugar el pasado jueves en la capital Pionyang. Con la forma de un gigantesco torpedo, este vehículo submarino no tripulado (UUV, por sus siglas en inglés) recuerda al temible misil Poseidondesarrollado por Rusia para ser lanzado desde el submarino atómico Belgorod, el más grande jamás construido.

De acuerdo con el medio de Corea del Sur NK News, este dron ha sido calificado desde el régimen de Kim Jong-un como “el arma más poderosa del mundo”. Afirma que es capaz, al igual que los misiles Poseidon, de provocar un “tsunami radiactivo” al detonar, propagando la contaminación en una área amplia y pudiendo incluso crear “olas radioactivas”.

El vehículo submarino no tripulado Haeil estaría propulsado por un reactor nuclear compacto y es capaz de transportar una ojiva nuclear. El condicional es importante porque, pese a las proclamas de Corea del Norte sobre Haeil, el medio surcoreano expresa las dudas acerca de que las capacidades nucleares de su país vecino permitan que esté impulsado por un reactor nuclear y considera más probable que emplee un motor eléctrico, lo que limitaría su rango de alcance y disminuiría la amenaza que pueda suponer.

Corea del Norte anunció la pasado primavera la realización de varios test exitosos con Haeil. En uno de ellos llevado a cabo en abril, afirmó que había recorrido 1.000 kilómetros en 71 horas y 6 minutos, lo que indica una desplazamiento de 14 kilómetros por hora aproximadamente, hasta impactar contra un objetivo simulado.

Entre las capacidades anunciadas para este dron submarino se encuentran el navegar de forma autónoma, la de ser redirigido de forma remota, poder actualizar sus órdenes o cancelar la misión después de su lanzamiento. “La prueba demostró perfectamente la confiabilidad del sistema de armas estratégicas submarinas y su capacidad para realizar un ataque fatal”, señaló la Agencia Central de Noticias de Corea, KCNA el pasado abril.

Las especificaciones concretas del Haeil no son conocidas, pero uno de sus puntos fuertes sería la capacidad de operar a gran profundidad bajo la superficie del mar, lo que lo haría muy difícil de interceptar.

For the weapons buffs, here's the first good look at the Haeil underwater drone, which is claimed to be nuclear capable. So that's nice. pic.twitter.com/kZQngrwqKB