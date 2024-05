El hilo viral de un estadounidense que explica, con datos, por qué España es uno de los mejores países para vivir

A veces es necesario mirar las cosas desde fuera para poder evaluarlas con objetividad. Este es el caso con Nick O'Brien, un influencer estadounidense apasionado de España que se ha hecho conocido por su defensa de este país. O'Brien, que vive desde hace 6 años en Madrid, tiene una cuenta en X, la antigua Twitter, en la que habla de diferentes aspectos de la vida en esta parte de la península y cuya presentación es “un caso a favor de España como el mejor país del mundo”.

No se trata solamente de sus preferencias personales. En un hilo publicado ayer y que se ha hecho viral, con más de 10 millones de impresiones, O'Brien argumenta con datos provenientes de diferentes fuentes el porqué de su afirmación.

Se trata de un hilo largo que no solo se queda en lo más destacable, sino que también habla de algunos aspectos negativos de la vida en España en comparación con el resto de los países de la Unión Europea.

Entre otras razones, O'Brien destaca que España cuenta con la esperanza de vida más alta de Europa con 83,18 años, según un informe del World Bank Group, y con 5 de las 10 mejores ciudades para vivir, siendo las cuatro primeras españolas: Málaga, Alicante, Valencia, Madrid y ya en una sexta posición, Barcelona. Esta clasificación la realizó Forbes.

Si nos vamos a los pueblos, resulta que Conde Nast Traveler reconoció a Albarracín, Teruel, como el más bonito de entre todos los que hay en la UE. Y 7 ciudades españolas se encuentran entre las 10 más soleadas. Un listado de Holidu que encabezan Málaga, Alicante y Murcia y siguen, entre las de otros países, Sevilla, Córdoba, Madrid y Zaragoza.

En el apartado gastronómico, los 3 mejores restaurantes de Europa se encuentran en España, de acuerdo con The World’s 50 Best Restaurants. Se trata de Disfrutar en Barcelona, DiverXO en Madrid y Asador Etxebarri en Axpe, Vizcaya.

Otros aspectos en los que España cuenta con una posición destacada son en los mejores bares, chefs y sumilleres, mejor comida, lugares considerados patrimonio mundial por la UNESCO y reservas de biosfera por la misma organización. También se encuentra entre los países con mejores carreteras, transporte público e incluso, al parecer, contamos con el cuarto acento más sexy en la UE.

