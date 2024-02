El gadget del sábado: Honor Magic V2, el plegable con las preguntas correctas

Si bien los smartphones plegables de Oppo, Samsung, Google, Motorola y hasta el propio Honor son cada vez más frecuentes (y mejores), la realidad es que son una cuestión de preferencias y de uso. En la mayoría de los casos, su mayor razón de ser es la pantalla, cercana a duplicarse en tamaño. ¿Pero hay algo más? Esa es la pregunta precisa que plantea el nuevo dispositivo del fabricante chino Honor, el MagicV2. Vamos por partes.

Se trata de uno de los plegables más delgados del mercado, apenas 10 mm, con una pantalla de 6,42 pulgadas y una desplegada de 7,92 pulgadas, ambas con apellido OLED y muy buenas cifras nits (suficiente para no tener problemas a plena luz del día gracias a los 2.500). No es pequeño en mano, aunque sí es cómodo y aspira a los topes de gama gracias a materiales como el titanio y el cristal. Eso sí, el diseño podría mejorarse en el pliegue o arruga que se nota en el centro de la pantalla desplegada y en los marcos rectos. Hay que decir que el pliegue no molesta en las tareas cotidianas, pero se nota más que modelos similares de otras marcas.

El procesador es el mejor de 2023, el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2... Pero ya estamos en 2024 y en algunos aspectos, para los usuarios más fanáticos y exigentes (menos del 1%) les puede saber a poco. No es poco gracias a sus 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento, no es poco si tenemos en cuenta que no hay un salto cuántico entre la generación 2 y la 3 de Snapdragon y, no es poco (finalmente) si pensamos que en general no utilizamos toda la capacidad de los móviles. En pocas palabras, no lastra en absoluto solo sorprende, Al igual que llegue con Android 13 en lugar de la última versión del sistema operativo.

La batería cuenta con 5.000 mAh y una innovación muy interesante: no es la habitual de ion-litio con ánodos de grafito, sino una de Silicio-Carbono que permite almacenar una mayor cantidad de iones de litio en el mismo espacio. Cuenta con un cargador de 66W muy eficaz: 20 minutos para pasar de 0 a 50% y menos de una hora para completar la carga.

Fotografía… Aquí estamos ante un ejemplo claro de PMP: plegables y megapixels. Primero, los plegables no se caracterizan por tener cámaras destacables. Ninguno. Son solventes, confiables, pero no son para quienes busquen la fotografía como prioridad. En cuanto la resolución tenemos dos cámaras de 50 MP, una de 20 y dos de 16 MP. Resumen: son buenas para los plegables, no son los mejores de este tipo de teléfono. Tampoco las peores, pero hay modelos, de diferentes marcas, con mejores cualidades fotográficas.

En el aspecto positivo, hay que destacar opciones de software interesantes vinculadas al teléfono como dispositivo plegable. Las aplicaciones se adaptan según el formato que usemos, con la posibilidad de abrirlas en diferentes ventanas y en modo flotante si tenemos el dispositivo en modo 90º. Destacable también la capacidad de adaptar, en las llamadas, el volumen según el ruido de fondo del entorno.

Llegamos entonces al momento clave, el precio: €2000. ¿Tiene sentido? A juicio personal son pocos, casi ninguno, los móviles plegables que tienen sentido, en general se está pagando por una pantalla más grande sin mejoras en la cámara, con una batería similar, un procesador idéntico y un precio mucho mayor. Quizás distinto sea contemplar el dilema de los “desplegables”, los de tipo concha que ocupan poco espacio plegados y se abren. Si es que priorizamos el tamaño, esta opción es más interesante. Pero en el entorno actual, pagar 2000 euros por un móvil (cualquiera) que no es más potente, ni tiene mejor batería, ni mejor cámara, solo por su tamaño de pantalla, quizás sea mejor comprar un smartphone de 800 euros y una tablet de 300 euros y tenemos lo mejor de los dos mundos… por la mitad.

Veredicto: El Honor Magic V2 responde a las preguntas correctas: ¿tiene sentido un smartphone plegable actualmente? La realidad es que no mucho, al menos por ahora. Y menos aún al precio que actualmente ostentan.