El increíble vídeo en el que un astronauta atrapa un satélite con sus manos.

No hay satélites que hayan pasado tan poco tiempo en el espacio como Westar 6 y Palapa B2. Estos satélites de comunicaciones fueron desplegados desde el transbordador espacial Challenger en febrero de 1984, durante la misión STS-41B de la NASA. Sin embargo, terminaron en órbitas incorrectas debido a fallos en sus cohetes. La agencia espacial decidió recuperarlos y traerlos de regreso a la Tierra para darles una segunda oportunidad, algo de lo que se ocupó la misión STS-51A en noviembre de ese mismo año. Y fue en esta misión donde los astronautas Joseph Allen y Dale Gardner realizaron una arriesgada maniobra que la NASA no ha vuelto a repetir y que consistía en recuperar los satélites descarriados usando, literalmente, sus propias manos.

El transbordador Discovery contaba con una herramienta diseñada específicamente para este caso, el Dispositivo de Captura del Motor Apogee Kick, también conocido como Stinger o Aguijón. Un astronauta debía llevarlo en sus brazos hasta el satélite, insertarlo en la campana del motor y conectarlo al brazo robótico del transbordador, el Sistema de Manipulación Remota (RMS, por sus siglas en inglés), que lo colocaría sobre la bahía de carga del Discovery.

Allí, un segundo astronauta debía utilizar unas tijeras de podar para retirar la antena omnidireccional del satélite e instalar una estructura de puente de antena (ABS) con un accesorio de agarre, en el plato de la antena principal del satélite, tras lo que el RMS lo ubicaría definitivamente en la bahía de carga. Allen y Gardner se intercambiaron los papeles en la recuperación de cada uno de los satélites.

Dale Gardner, the astronaut who captured a satellite by hand.



He flew free using the Manned Maneuvering Unit and began to attach a control device to the rotating Westar 6 satellite.pic.twitter.com/Kyw9CSJ2K0