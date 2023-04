Así puedes subir el volumen de sólo los diálogos en Prime Video.

Amazon Prime Video ha incorporado una nueva funcionalidad a su plataforma que permite mejorar el volumen de los diálogos de forma independiente al resto del audio en una película o serie. Inicialmente pensada como mejora de accesibilidad para personas con dificultades auditivas, Dialogue Boost resulta de interés para cualquiera que se encuentre con producciones en las que el sonido ambiente y la banda sonora interfieren con la claridad de los diálogos y dificultan su seguimiento. Es decir, la mayoría de usuarios en un momento u otro.

“Dialogue Boost te permite aumentar el volumen del diálogo en relación con la música de fondo y los efectos, creando una experiencia de visualización más cómoda y accesible que no se puede encontrar en ningún otro servicio de streaming global”, ha explicado Amazon Prime Video en su blog.

Esta nueva función, que ya esta disponible para todos los usuarios en una selección de películas y series en el audio en inglés, permite a los usuarios elegir entre tres niveles de volumen para los diálogos: Bajo, Medio y Alto.

Cómo funciona el aumento del volumen de los diálogos de forma independiente

La nueva función utiliza inteligencia artificial para analizar el audio de una película o serie e identificar los momentos en los que los diálogos se escuchan por debajo de los efectos y la música que están sonando. Tras este paso, los diálogos son aislados y mejorados para que suenen más claros.

Otras tecnologías para mejorar el audio de una producción audiovisual potencian el canal central de un sistema de sonido para conseguir mayor claridad en los diálogos, pero el sistema IA de Prime Video se centra en mejorar solo determinadas partes de los diálogos en los que detecta problemas, lo que facilita que esta característica este disponible desde todos los dispositivos y no dependa del televisor o de la barra de sonido que lo acompañe.

Cómo usar Dialogue Boost

Para seleccionar el volumen de diálogos que quieres escuchar en una película o serie de Prime Video, debes seguir estos pasos:

Durante la reproducción del contenido, pulsa en el icono de subtítulos en la esquina superior derecha de la pantalla.

en la esquina superior derecha de la pantalla. En el apartado Audio , desplázate hacia abajo hasta que veas las opciones que siguen a la del idioma inglés. Podrás elegir entre English Dialogue Boost: Low, Medium o High .

, desplázate hacia abajo hasta que veas las opciones que siguen a la del idioma inglés. Podrás elegir entre . Tras seleccionar la que desees, pulsa en Cerrar. El contenido se cargará de nuevo para proporcionar el nuevo audio.

Opciones de Dialogue Boost. Alfredo Biurrun.

Películas y series con Dialogue Boost

Prime Video no ha facilitado un listado con las películas y series que ya emplean esta función, pero sí ha dado algunos ejemplos. Está disponible en series como "Tom Clacy´s Jack Ryan" y "The Marvelous Mrs. Maisel" y en películas como "The Big Sick", "Beautiful Boy" y "Being the Ricardos". Prime Video continuará llevando Dialogue Boost a más contenidos a lo largo de este año.