Jaulas contra drones: Así protege Israel los tanques Merkava IV de ataques desde arriba.

El uso extensivo de drones ha cambiado la dinámica de los conflictos bélicos sobre el terreno y el de Ucrania es la mejor prueba de ello. Además de los cada vez más sofisticados y usados drones militares, la proliferación de drones comerciales asequibles que se utilizan como armas kamizake o para dejar caer diferentes tipos de munición sobre un objetivo ha llevado a Rusia y a Ucrania a proteger sus tanques y vehículos armados contra este tipo de ataques. Israel ha tomado nota.

Tras el ataque iniciado por Hamás el pasado 7 de octubre, las FDI han acumulado sus fuerzas a lo largo de la frontera con Gaza para su defensa y en preparación de la anunciada incursión que realizará contra la organización terrorista. En las imágenes que se han publicado de esta acumulación de fuerzas se pueden ver algunos tanques Merkava IV protegidos con jaulas anti drones, el mismo método que se ha hecho habitual en la invasión de Ucrania.

Isolated appearance but we have our first Israeli Merkava Mk.4 equipped with a cope cage (left). pic.twitter.com/1860QRi4LK

Este tipo de protecciones no están enfocados hacia los drones militares sino hacia los drones comerciales tipo FPV y algunos tipos de proyectiles que puedan llegar desde arriba. El blindaje de la parte superior de los tanques es generalmente más delgado que el del frontal o los laterales, lo que hace esta área particularmente susceptible al daño y los drones FPV hacen muy fácil impactar contra esta parte o dejar caer un explosivo.

It would be interesting to see how good it works against the drone dropped PG-7VR tandem heat RPGs.

Earlier, Al Qassam Brigades (Hamas) released a video as well destroying an Israeli Merkava Mk4 tank with one but that one had no cope cage. -2/n pic.twitter.com/iZCqKCGoqT