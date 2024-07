Llega el botón de No me gusta a X (Twitter)

No cabe duda de que Elon Musk llegó a Twitter para darle un giro de 180º. No solo le cambió el nombre, quizás el más leve de los cambios, también se encargó de que se convirtiera en un espacio poco agradable para sus empleados y en un icono del conflicto. Con esto en mente, no es extraño que ahora haya decidido volver con uno de sus viejos proyectos: el botón de No me gusta… entre otros.

Si hace poco X o LRACCT (la red antes conocida como Twitter) había decidido ocultar los Me gusta y los comentarios de nuestro feed, ahora “copia” la estrategia de YouTube, que permite señalar cuándo un vídeo no nos agrada. Solo que en este caso, el corazón que señala el agrado por una publicación se mantiene y, en lugar de elegir un pulgar hacia abajo como YouTube o un corazón roto, la elección pasa por una flecha hacia abajo.

Eso es lo que señalan las redes sociales de X Daily News, afirmando que si bien se trata de una especulación, algunos usuarios ya contarían con esta opción.

La idea no es nueva, ya en 2021 Twitter había probado los votos negativos. Pero esta vez podría ser definitivo teniendo en cuenta que Musk rara vez da marcha atrás en sus apuestas, sin importar el coste que deba pagar.

Uno de los primeros en señalar esta nueva opción ha sido Jay Baxter, exlíder del equipo de investigación de aprendizaje automático aplicado en Twitter y actualmente uno de los responsables de Community Notes (Notas de la Comunidad) una opción antes conocida como Birdwatch, en las que los usuarios pueden agregar contexto (por ejemplo fact-checking) a una publicación.

Community Notes wouldn’t work well without negative rating signal.



But you have to be smart about how you use them. If you naively add them all up, you’ll get a hivemind like Reddit.



One way: only downrank if you see negative ratings from people who typically disagree https://t.co/YfX7Fpm8ka