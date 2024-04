Elon Musk planea cobrar una tarifa a los usuarios nuevos de X/Twitter

Uno de los objetivos declarados de Elon Musk tras comprar Twitter en 2022 era el de acabar con los bots. Entre los numerosos cambios que se han implementado en la plataforma desde entonces, no los ha habido que fueran efectivos contra este problema, pero eso podría cambiar próximamente. El magnate ha señalado en X que cobrar 'una pequeña tarifa por el acceso de escritura de nuevos usuarios es la única forma de frenar el implacable ataque de los bots'.

Esta idea no es nueva en la antigua Twitter. La red social tiene en marcha desde el pasado mes de octubre una prueba piloto en Nueva Zelanda y Filipinas por la que los nuevos usuarios deben abonar la cantidad de 1 dólar al año solo para poder publicar y usar las funciones estándar de X que no forman parte de la suscripción premium.

Musk abordó la cuestión en un intercambio de mensajes con la cuenta X Daily News que sigue la actualidad de X. Esta señaló algunos cambios detectados en los términos del servicio de X y en los que se señala que 'las cuentas nuevas deben pagar una pequeña tarifa anual antes de poder publicar, dar Me gusta, guardar posts y replicar. Esto es para reducir el spam y crear una mejor experiencia para todo el mundo. [Sin la tarifa] Puedes seguir a otras cuentas y navegar por X de forma gratuita'.

SPECULATION: X might be expanding its policy to charge new users before they reply/like/bookmark a post https://t.co/odqeyeiHBx pic.twitter.com/EU71qlwQ0D

En una segunda versión del texto referido por X Daily News, el término 'anual' no estaba presente. Estos cambios han sido encontrados por la cuenta X Updates Radar en el código de la web de X, pero no son visibles para el visitante.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.



Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.