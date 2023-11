Lunes de estreno: Jurassic Park y Blade Runner, otros protagonistas del ámbito cultural

Noviembre llega a su fin y no precisamente cargado de novedades. Sin embargo, aún tenemos estrenos de cómic interesantes y algún lanzamiento para disfrutar jugando tanto en ordenadores como en videoconsolas. Lo más destacado en este ámbito es ‘Jurassic Park Classic Games Collection’ que, como su nombre indica, promete una compilación de obras interactivas clásicas basadas en la franquicia cinematográfica. Además de ello, la semana también contará con ‘In Stars And Time’, un videojuego que destaca principalmente por su look retro en blanco y negro y jugabilidad basada en decisiones. Tampoco podemos dejar pasar el estreno de ‘Worldless’, que combina elementos de plataformas 2D con un guion que busca concienciar a los jugadores. ‘Ninja Issen’ es otro ejemplo de videojuego con una gran carga nostálgica, especialmente para jugadores que se sienten cómodos con títulos al estilo del primero de la franquicia ‘Ninja Gaiden’. Por último, ‘Evil Diary’ promete acción frenética utilizando como escenario principal una Nueva York invadida por extraterrestres.

In Stars And Time – 20 de noviembre

Plataformas: PS4, PS5, Nintendo Switch y PC

Se trata de un videojuego de rol por turnos que destaca en varias de sus propuestas, comenzando por un pixelado aspecto que se nutre únicamente del blanco y negro para remontarse a épocas anteriores de la industria. El título narra la historia de Siffrin y sus amigos aventureros, una familia conectada por el destino con el objetivo de derrocar a un malvado rey. Pero justo cuando la victoria parecía asegurada, ocurre una tragedia, el reloj se reinicia y tienen que repetirlo todo de nuevo. Siffrin es el único que recuerda lo que ha ocurrido. Cada bucle le resta motivación, pero aun así sigue intentándolo con la esperanza de detener el suceso, ya que con cada reinicio consigue más conocimientos del mundo que le rodea, haciéndose con soluciones nuevas a los enigmas y permitiéndole elegir mejores respuestas en los diálogos. El juego tiene una versión demo disponible de forma gratuita.

Worldless - 21 de noviembre de 2023

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Con una apariencia dotada de gráficos coloridos y brillantes, ‘Worldless’ también llama la atención en otros aspectos, principalmente por su jugabilidad. El título se desarrolla en un universo de entes atrapados en un conflicto eterno por culpa de la polaridad natural de sus atracciones. En este juego de plataformas en 2D activo y por turnos, podrás explorar zonas complejas, interconectadas y repletas de misterios por desvelar con una gran cantidad de habilidades, como correr a toda velocidad o los saltos de pared. También tiene una versión demo disponible de forma gratuita.

Jurassic Park Classic Games Collection – 22 de noviembre de 2023

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch y PC

Como parte de las celebraciones del 30 aniversario de la proyección de la primera película, ‘Jurassic Park Classic Games Collection’ incluye los juegos clásicos de la franquicia para PC y consolas. La oferta contiene los siguientes títulos: ‘Jurassic Park 8-BIT’; ‘Jurassic Park PORTABLE’; ‘Jurassic Park 16-BIT’; ‘Jurassic Park Sega Genesis Edition’; ‘Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues 16-BIT’; ‘Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues PORTABLE’; ‘Jurassic Park: Rampage Edition Sega Genesis’. Aquí podrás revivir los juegos más antiguos de la serie, lanzados originalmente para consolas de 8 y 16 bits.

Ninja Issen – 23 de noviembre de 2023

Plataformas: Nintendo Switch y PC

También inspirado en los clásicos de la era de los 8 y 16 bits, ‘Ninja Issen’ promete grandes dosis de nostalgia mezclando elementos de plataformas 2D, con un aspecto más moderno, en escenarios bien iluminados. El juego tiene como premisa un alto grado de dificultad y como Kiba, tendrás que demostrar tu inocencia después de ser acusado de asesinar al maestro de tu clan. Para ello, tendrá que enfrentarse no sólo a sus antiguos aliados, sino también a enemigos implicados en la trama que le ha implicado. El juego tiene una demo disponible para descargar de forma gratuita.

Evil Diary – 24 de noviembre de 2023

Plataformas: PC

‘Evil Diary’ es otro juego que se alimenta de la nostalgia para atraer a su público. Utilizando la clásica fórmula de plataformas 2D, aquí debes avanzar a través de más de 30 niveles cargados de acción frenética. La historia tiene lugar en 1997, una vez que los extraterrestres han invadido la Tierra. Controlando a Eve, debes vagar por las calles de Nueva York, buscando supervivientes y, por supuesto, eliminando a todos los extraterrestres que encuentres por el camino. La guinda la pone una potente banda sonora con mucho heavy metal para inspirar los combates.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en papel, comenzamos con un recopilatorio de los primeros 5 números de la histórica cabecera Impact de EC comics. Tampoco podemos perder ojo al principio del fin de la saga ‘Blade Runner Ash Ashina’ y a la recopilación completa de uno de los mayores clásicos Disney: ‘Érase una vez en América’, una superproducción protagonizada por Mickey Mouse a través de catorce capítulos. Por último y tras los acontecimientos de ‘Batman/Fortnite: Punto cero’, Bruce Wayne se enfrenta a Fundación, una enigmática figura procedente de la Isla.

Impact - Blade Runner 2039 EC Comics -Norma

Impact (Diabolo)

De la revista de EC Comics, se recopilan los 5 números de la histórica cabecera. Impact fue el primero y más conocido de los nuevos títulos de la línea de EC llamada New Direction, y entre otras, contiene una de las mejores -y más conocidas- historietas del noveno arte: Master Race, una de las narrativas más impactantes y analizadas del medio. Al Feldstein, Wally Wood, Harvey Kurtzman, Graham Ingels, Al Williamson, Reed Crandall, Bernard Krigstein y un largo etcétera, son nombres míticos en la historia del cómic y ahora, por primera vez en castellano, se publica una edición de los míticos cómics de la editorial norteamericana que no solo marcó una época, sino que supuso un antes y un después en el noveno arte y en su influencia en otros medios.

Blade Runner 2039 / 1. Luv – (Norma Cómic)

Llegamos al principio del fin de la saga ‘Blade Runner Ash Ashina’. Los Ángeles, 2039, hace veinte años, la ex Blade Runner Aahna "Ash" Ashina ayudó a una joven y su madre replicante a escapar de su sádico padre, el magnate de las finanzas, Alexander Selwyn. Ahora, Cleo Selwyn ha regresado a Los Ángeles desde Arcadia, la colonia del Mundo Exterior, para buscar a su madre, que quizá haya sido secuestrada por Niander Wallace. Durante los tres últimos años, Wallace ha estado fabricando una nueva línea de replicantes de obediencia perfecta y ahora, en el 2039, su propia asistente personal, Luv, se ha convertido en la primera Replicante en ser destinada al cuerpo de policía de Los Ángeles.

Érase una vez en América - Batman/Fortnite Panini Cómics - Ecc

Érase Una Vez En América - (Disney Limited)

Nos detenemos en la recopilación completa de uno de los mayores clásicos ilustrados Disney: ‘Érase una vez en América’, una superproducción protagonizada por Mickey Mouse a través de catorce capítulos, escritos por Giorgio Pezzin y dibujados por Massimo De Vita. Sus páginas descubren la historia de Estados Unidos, desde la llegada del Mayflower, pasando por la declaración de Independencia, el Salvaje Oeste, la Fiebre del Oro o el nacimiento de la aviación, el automóvil o el cinematógrafo, a través de la visión de Mickey.

Batman/Fortnite Especial - Fundación (Ecc comics)

De vuelta a Gotham City tras los acontecimientos de ‘Batman/Fortnite: Punto cero’, Bruce Wayne se enfrenta a un nuevo misterio. Fundación, una figura enigmática procedente de la Isla de ‘Fortnite’, que emerge de las profundidades de la bahía de Gotham. El Caballero Oscuro está decidido a averiguar qué está haciendo en su ciudad. En la portada del cómic se puede ver como Batman está luchando contra La Fundación, pero tras ellos y, ocupando casi todo el fondo de la pantalla se adivina otro personaje, El Batman que ríe. Además, incluye un código de descarga que da acceso a un skin de ‘Fortnite’ inspirado en un personaje de la historia de este cómic, el traje de ‘El Batman que ríe'.

También desbloquea el accesorio mochilero Percha de Robin y la pantalla de carga Días oscuros. Para canjearlo lo único que hay que hacer es iniciar sesión en la cuenta de Epic Games, introducir el código en el campo de texto donde dice “canjear”. Después hay que comprobar que los objetos seleccionados son los correctos y clicar en “activar”. Para terminar, hay que iniciar el juego y acceder al modo Battle Royale. Cuando se cargue la partida llegará una caja de regalo con el traje El Batman que ríe, la pantalla de carga Días oscuros y el accesorio mochilero Percha de Robin que ya estarán desbloqueados. A continuación, se puede elegir entre “equipar” o “recibir”. Todos los accesorios estarán en la taquilla para poder usarlos.