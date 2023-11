Lunes de estreno: Like a Dragon Gaiden y Sin Perdón, otros protagonistas del ámbito cultural

Aunque llevamos un buen ritmo de estrenos, la semana que comienza el 6 de noviembre tampoco se queda corta a la hora de lanzamientos importantes en el ámbito cultural, tanto para consolas y PC, como en el capítulo de cómics. El plato fuerte, no obstante, es ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’, un nuevo videojuego de la franquicia anteriormente conocida como ‘Yakuza’, que tiene todos los ingredientes para repetir el éxito de títulos anteriores.

Tiempo de jugar

Esta semana también podremos hacernos con ‘The Invincible’, un videojuego que mezcla elementos de suspense y ciencia ficción desarrollado por exempleados de CD Projekt RED. Por su parte, los aficionados al fútbol no pueden faltar al estreno de la versión anual del simulador deportivo de gestión más esperado: ‘Football Manager 2024’. Pensando en los peques de la casa, se estrena ‘Nickelodeon All -Star Brawl 2’ una especie de ‘Super Smash Bros.’ con personajes del canal de dibujos animados, que reúne sus principales franquicias en divertidas batallas. Por último, ‘Tintin reporter - Los cigarros del faraón’ marca el regreso del famoso personaje al mundo de los videojuegos. ¿Nos acompañas en este repaso de novedades?

The Invincible – 6 de noviembre

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC

‘The Invincible’ es un juego al que hay que estar atento. Empezando por ser desarrollado por ex miembros de CD Projekt RED, famoso productor de juegos como ‘The Witcher’ y ‘Cyberpunk 2077’. Además, está basado en la novela de ciencia ficción del mismo nombre escrita por el autor polaco Stanislaw Lem en 1964. En el juego eres Yasna, una bióloga especializada en vida espacial, que se embarca en el planeta Regis III para investigar el ecosistema que allí se encuentra. Sin embargo, al llegar a su destino, su tripulación desaparece misteriosamente, mientras comienzan a experimentar fenómenos que involucran vida y muerte.

Football Manager 2024 – 6 de noviembre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC

Vuelve el simulador de gestión de equipos de fútbol más famoso del mundo. ‘Football Manager 2024’ se estrena con equipos y plantillas actualizadas con la temporada actual, y una serie de novedades muy solicitadas por sus fans, como la posibilidad de importar tus paradas de la versión 2023.

En términos de jugabilidad, el título también tendrá más recursos para la estrategia durante los partidos, especialmente en las recogidas de balones muertos. El sistema de transferencias sufrirá cambios dependiendo del escenario real, como que los jugadores sean más valorados y caros en el juego.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 – 7 de noviembre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch y PC

El formato de lucha con sello del canal de dibujos animados más famoso del mundo estrena secuela esta semana. ‘Nickelodeon All-Star Brawl 2’ presenta intensas batallas entre los personajes de sus diferentes mundos animados, como Bob Esponja, Jimmy Neutron, Las Tortugas Ninja, Garfield y Avatar. Además de los modos de combate tradicionales, el formato propone un modo campaña, donde tendrás que ganar batallas hasta plantar cara a Vlad Plasmius. Para rematar, también promete varios minijuegos, que se pueden jugar solo o en compañía de otros usuarios en la misma consola.

Tintin reporter - Los cigarros del faraón - 7 de noviembre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC

‘Tintin reporter - Los cigarros del faraón’ marca el regreso del icónico personaje al mundo de los videojuegos. En la aventura, el personaje y su inseparable perro Milú emprenden una expedición a países como Egipto. India y Arabia, hacia las tumbas del faraón Kih-Oskh. Sin embargo, acabarán interponiéndose en el camino de un cartel de la droga, y ahora también tendrán que luchar contra los narcotraficantes. El juego promete una jugabilidad muy diversa, que mezcla una serie de elementos, principalmente resolución de rompecabezas. Además, necesitarás utilizar una serie de disfraces para infiltrarse en territorios e investigar a los delincuentes.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – 8 de noviembre

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X y PC.

La franquicia derivada de ‘Yakuza’ recibirá un nuevo juego esta semana: ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’. Desde la perspectiva del personaje Kazuma Kiryu, la trama del juego tiene lugar después de ‘Yakuza 6: The Song of Life’. En él, después de fingir su propia muerte, Kazuma se enfrenta a una figura misteriosa que hará cualquier cosa para acabar con su secreto.

Y al igual que otros juegos de la extensa franquicia, no faltarán las mecánicas que mezclan elementos de RPG y acción. Además, por supuesto, de los cientos de misiones secundarias que van desde actividades para evolucionar a tu personaje, hasta divertidos minijuegos que incluyen karaoke, competiciones de baile o arcades clásicos de SEGA. Como es habitual, el juego llega a nuestro país con textos de pantalla y subtítulos en perfecto castellano.

Espacio para leer

Esta semana en el Universo Marvel, no podemos perdernos la edición para nuestro país de ‘Sin Perdón’ con Spiderman, La Patrulla-X, el Capitán América y Blade a la cabeza, enfrentándose contra vampiros. No sufras que tampoco van a estar solos en su batalla. Raizo Kodo y un puñado de chupasangres sin clan que se resisten a su propia sed han decidido defender a la humanidad. Si en la Casa de las Ideas andan a la caza de chupasangres, DC Comics estrena en nuestro país ‘Batman: Chamán/Veneno’. El libro sigue la historia de un joven llamado Bruce Wayne que, mientras afinaba sus habilidades, se topó con un chamán que le contó una leyenda. Por último, pero no menos importante, se acaba de editar en castellano una nueva edición de ‘Vampires’ de Osamu Tezuka, conocido popularmente en su país como “el dios del manga”, ya que su obra expandió masivamente la lectura del manga como medio de entretenimiento popular. En esta obra clásica, un hombre lobo perteneciente a un clan de vampiros llega a Tokio con la esperanza de encontrar a su padre desaparecido.

Estrenos semana Panini - ECC - Planeta

Sin Perdón - 100% Marvel Tomos Únicos

Sid Kotian, Mark Russell, Dave Wachter, Tim Seleey son los responsables de este volumen, que contiene ‘Unforgiven: Spider-Man’, ‘Unforgiven: X-Men’, ‘Unforgiven: Captain America’ y ‘Blade: Vampire Nation’. Los Perdonados son un grupo de vampiros que han renunciado al camino marcado por su propia naturaleza y rigen sus pasos por un estricto código de conducta. No beben sangre, pueden caminar bajo el sol y tienen intereses comunes con el resto del universo Marvel. Lo que todavía no sabes es que están a punto de recibir un importante golpe que probablemente acabe con su existencia e impida que protejan al mundo de una aterradora amenaza.

Batman: Chamán/Veneno (Grandes Novelas Gráficas de Batman)

Este volumen recopila ‘Chamán y Veneno’ (Legends of the Dark Knight núm. 1-5, 16-20, Green Arrow 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular USA), dos sagas escritas por Dennis O’Neil y dibujadas por Ed Hannigan y Trevor von Eeden con la colaboración de José Luis García-López. El conjunto se complementa con un relato protagonizado por el mítico guionista que firma su hijo Larry O’Neil y el dibujante Jorge Fornés. En Chamán/Veneno, un joven Bruce Wayne se encuentra con un chamán de Alaska que le contó la leyenda de un murciélago. Aquel suceso marcó la carrera de Batman, el héroe que, años más tarde, recurre a un fármaco experimental para sofocar los remordimientos que siente por haber fracasado en una de sus misiones.

Vampires (Osamu Tezuka) Planeta Cómics

El llamado "Dios del Manga" publicó ‘Vampires’ entre junio de 1966 y mayo de 1967. En sus páginas, un misterioso joven llamado Toppei acude al estudio Mushi Production en busca de empleo y su presidente, Osamu Tezuka, decide contratarlo como asistente. Sin embargo, pronto descubrirá que Toppei es en realidad un hombre lobo perteneciente a un clan de vampiros que llegó a Tokio con la esperanza de encontrar a su padre desaparecido. Lo que no sabía es que su familia de vampiros, quienes se han visto oprimidos durante tiempo, ahora están decididos a declarar la guerra a la humanidad.