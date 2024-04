Meta comenzará a etiquetar contenido creado con IA

La cantidad de contenido creado mediante inteligencia artificial en redes sociales está aumentando cada vez más. Ya lo de influencers artificiales no es una novedad y tampoco lo es dejar las redes en manos de ChatGPT, por ejemplo. La buena noticia es que a partir de ahora sabremos cuándo se hace, según un reciente comunicado de Meta.

“Estamos realizando cambios en la forma en que manejamos los medios manipulados en Facebook, Instagram y Threads – explican desde Meta- en base a los comentarios de la Junta de Supervisión. Estos cambios también se basan en el proceso de revisión de políticas, que incluyó extensas encuestas de opinión pública y consultas con académicos, organizaciones de la sociedad civil y otros”.

En 2018 Mark Zuckerberg se reunió con el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Noah Feldman, quien había propuesto la creación de un poder cuasi judicial en Facebook, esa es la Junta de Supervisión que señala el comentario. Zuckerberg la describió originalmente como una especie de "Tribunal Supremo", dado su papel en la conciliación, la negociación y la mediación, incluido el poder de anular las decisiones de la empresa.

Fue precisamente este “tribunal” el que habría señalado la necesidad de crear este tipo de etiquetas para “abordar la manipulación que muestra a una persona haciendo algo que no hizo”. Eso sí, hay terreno que no está muy claramente definido. Por ejemplo, la Junta también argumentó que “corremos el riesgo innecesario de restringir la libertad de expresión cuando eliminamos medios manipulados que de otro modo no violan nuestras normas”. La recomendación es un enfoque “menos restrictivo” para los medios manipulados, como etiquetas con contexto.

Obviamente, aún no se sabe cómo se llevará esto a cabo y de qué modo se determinará mencionado “contexto”. La etiqueta “Hecho con IA” podrá verse a partir de mayo en videos, audio e imágenes generadas por IA y para ello se basarán en “nuestra detección de señales compartidas por la industria de imágenes de IA o personas que revelan por sí mismas que están cargando contenido generado por IA – explica el comunicado -. También contamos con una red de casi 100 verificadores de datos independientes que continuarán revisando contenido falso y engañoso generado por IA. Cuando los verificadores de datos califican el contenido como falso o alterado, lo mostramos más abajo en el feed para que menos personas lo vean. Además, rechazamos un anuncio si contiene contenido desacreditado y, desde enero, los anunciantes deben revelar cuándo crean o modifican digitalmente un anuncio sobre un tema político o social en ciertos casos”.

Otro factor que también se tendrá en cuenta es que, si se detecta que las imágenes, videos o audios creados o alterados digitalmente crean un riesgo particularmente alto de engañar materialmente al público sobre un asunto de importancia, “podemos agregar una etiqueta más destacada para que las personas tengan más información y contexto”, explican desde Meta.