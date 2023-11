Microsoft contrata a Sam Altman tras su despido fulminante como CEO de OpenAI

El agitado culebrón que ha sacudido el mundo tecnológico este fin de semana ha tenido una inesperada resolución. Al despido fulminante de Sam Altman como CEO de OpenAI, llevado a cabo por la junta directiva de la compañía el pasado viernes, le siguió la renuncia de Greg Brockman, presidente de OpenAI, un brevísimo paso de Mia Murati como CEO interina que ha durado solamente el fin de semana, la oleada de apoyo que recibió Altman en medios sociales por parte de trabajadores de la compañía, negociaciones para su regreso al frente de la compañía y, finalmente, su contratación y la de Brockman por Microsoft para un nuevo equipo de investigación en inteligencia artificial.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha anunciado hoy la incorporación del ex CEO de OpenAI por Microsoft en X. “Seguimos comprometidos con nuestra asociación con OpenAI […] Y estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Sam Altman y Greg Brockman, junto con sus colegas, se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA. Esperamos actuar rápidamente para brindarles los recursos necesarios para su éxito”, ha afirmado Nadella.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…