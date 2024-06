Olvídate de los influencers: familia y amigos son mejores a la hora de hablar de salud

Los influencers se han colado en todos los sectores de las redes sociales. No hay problema en ello si hablamos de viajes, tecnología, moda… Todos estos apartados son subjetivos o no hacen daño si nos equivocamos. Sin embargo, quienes suman miles de seguidores en redes y dan consejos de salud o alimentación, deberían tener conocimientos profesionales para ello. No vale que cualquiera lo haga. Y ahora un estudio, publicado en Health Communication, dice, textualmente, que “tu madre podría influir mejor en tu salud que Dwayne “The Rock” Johnson”.

Para llegar a esta conclusión, un equipo de científicos, liderados por Nicole O’Donnell, encuestaron a 404 adultos que dijeron que se sentían inspirados por modelos de salud a seguir. Los participantes respondieron preguntas sobre el modelo a seguir elegido, así como su motivación para mejorar su salud física y mental.

La mayoría coincidió en que consideraban a una persona que conocían como modelo a seguir para una buena salud (como un amigo, un pariente o un proveedor de atención médica) en lugar de una celebridad, lo que les daba una mayor motivación para alcanzar sus objetivos de salud. Las mujeres participantes también tenían más probabilidades que los hombres de elegir un modelo personal en lugar de una celebridad. Y la persona nombrada con más frecuencia era su propia madre.

"Sabemos que madres y padres tienen una enorme influencia en la configuración de las trayectorias de salud de las personas a lo largo de su vida simplemente enseñándoles sobre aptitud física y nutrición – explica O'Donnell en un comunicado -. Como muestra esta investigación, la influencia de los padres sí importa y es duradera, incluso hasta bien entrada la edad adulta”.

Los hallazgos revelaron que la “similitud percibida” fue una de las principales razones para elegir un modelo a seguir, lo que puede ser la razón por la que la mayoría, alrededor del 64%, eligió a un miembro de la familia, un compañero o un conocido.

“Si ves que un amigo se inscribe en un gimnasio o decide correr una media maratón, podrás seguir su viaje y también tendrás recursos similares para poder hacer lo mismo – añade O'Donnell-. Las celebridades a menudo tienen chefs y entrenadores personales; tienen muchos recursos que nosotros no tenemos”.

Las mujeres en el estudio también tenían aproximadamente 2,5 veces más probabilidades de elegir un modelo personal que los hombres, aunque muchos participantes de ambos sexos aún eligieron celebridades. Entre todos los modelos a seguir de celebridades, el elegido con más frecuencia fue The Rock, seguido de LeBron James, Tom Brady y Michelle Obama.

Si bien los modelos personales tuvieron una influencia más fuerte, los autores observaron que los modelos famosos también tuvieron un impacto positivo en la motivación. La forma en que hablan sobre la salud puede ser fundamental, según los autores.

“Cuando las celebridades y las personas influyentes hablan de salud, es importante que también compartan sus desafíos y cómo los superaron – afirma O’Donnell -. Por ejemplo, la franqueza de The Rock sobre la depresión ayuda a desestigmatizar los problemas de salud mental y lo convierte en un gran modelo a seguir. Nuestros resultados encontraron que cualquier tipo de modelo a seguir en las redes sociales ayudará a aumentar la motivación. Esto demuestra que puede haber muchos beneficios con solo pensar en lo que es un modelo a seguir para uno. ¿A quién quieres parecerte, conozcas a esa persona en la vida real o no?”.

Los hallazgos también advierten sobre concentrarse mucho en este tipo de influencers. Algunos participantes indicaron que sus modelos a seguir eran extremos en el logro de sus objetivos de salud, como restringir severamente su dieta o hacer demasiado ejercicio. El otro lado del estudio mostró que aquellas personas que no tenían un modelo a seguir en este apartado tenían una salud física y mental más baja que aquellos que sí lo tenían.

“Busque a quienes lo rodean para hallar en ellos quienes le inspiren – concluye O'Donnell -. Es una forma de apoyo social que a menudo pasamos por alto porque pensamos que los modelos a seguir son algo para los niños. Pero este estudio, junto con otros, ha demostrado que los modelos a seguir son importantes a lo largo de la vida de la persona, por lo que debemos buscarlos”.