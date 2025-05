Ya no te va a operar un humano: los robots llegan a las salas de operación y lo hacen mejor

El quirófano del futuro está más cerca de lo que parece. Un robot desarrollado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) ha logrado realizar cirugías complejas de forma prácticamente autónoma, superando en precisión y consistencia a cirujanos humanos. Su nombre es STAR, y puede marcar un antes y un después en la medicina moderna.

A diferencia de los sistemas robóticos convencionales, como el Da Vinci —que requieren control humano—, fue diseñado para operar por sí solo. Ello le permitió ejecutar una anastomosis intestinal, una de las tareas más delicadas en cirugía de tejidos blandos, con una precisión submilimétrica, en un animal vivo. Eso sí, todavía no se ha utilizado con personas.

Un cirujano que no tiembla

Así es el robot STAR Universidad John Hopkins

Para efectuar dicha operación, STAR empleó una cámara endoscópica que genera imágenes 3D en tiempo real, combinada con algoritmos de planificación quirúrgica capaces de adaptarse a los movimientos naturales del tejido. El robot también incorporó un segundo brazo robótico para mantener la tensión del hilo y evitar errores durante la sutura.

El resultado fue sorprendente. Las suturas de STAR no solo fueron más precisas, sino también más resistentes ante fugas, uno de los principales riesgos postoperatorios en este tipo de cirugía, que sucede cuando el contenido del intestino se escapa por una sutura mal cerrada. Los investigadores afirman que, incluso en un entorno dinámico, el robot superó el rendimiento de cirujanos profesionales.

Por ahora no se utiliza en humanos, pero los avances sugieren que los robots quirúrgicos autónomos podrían convertirse en una realidad en los próximos años. Su uso posibilitaría reducir errores humanos, mejorar los tiempos de recuperación y permitir cirugías más seguras y consistentes, además de permitir que más personas puedan operarse, ya que el número de individuos que necesitan una operación no cesa de aumentar.

¿Cuándo llegará a España?

No obstante, la llegada de este tipo de robots a quirófanos españoles no será pronto. La alta inversión, los estrictos procesos de validación clínica y las dudas legales sobre la responsabilidad en caso de fallo son obstáculos importantes. Ya hay robots capaces de limpiar casas y no solo el suelo, incluso comestibles, por lo que solo es cuestión de tiempo que se extiendan a todas las áreas.

La ruta está trazada. Los robots ya no son solo herramientas, sino candidatos a ocupar el papel principal en muchas intervenciones. Si STAR continúa demostrando su eficacia, presenciaremos cómo la medicina será ejercida por una IA.