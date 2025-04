¿Y si tu perro o gato fueran personas? Así puedes humanizar a tu mascota con ChatGPT.

No ha pasado aún un mes desde que OpenAI lanzara su nuevo generador de imágenes dentro de ChatGPT y vamos a casi una tendencia por semana relacionada con sus capacidades. Primero fue la recreación de imágenes al estilo del estudio de animación japonés Ghibli y después le siguió convertir a las personas en figuritas de acción empaquetadas y con sus accesorios favoritos. Lo último, transformar las mascotas en seres humanos.

El procedimiento es sencillo, lo que una vez más viene a resaltar una de las grandes ventajas de las inteligencias artificiales generativas: su facilidad de uso. Simplemente tienes que subir la imagen de tu mascota o cualquier animal e indicarle un prompt del tipo 'reimagina esta foto como si el perro/gato/loquesea fuera humano, de forma realista'. Y ChatGPT hace su magia.

Aunque en algunos de los prompts que se han hecho virales se indica a la IA detalles como 'elimina todas las características propias del animal como pelaje, orejas, cola…', etc., no es necesario. Un prompt sencillo como el comentado hace el trabajo con resultados sorprendentes.

This is how you turn your pet, animal, cat or dog into a person or human being using ChatGPT. I make tutorials sometimes! Hehe. pic.twitter.com/A0BLWcOR9J