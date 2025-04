Qué es el estilo Ghibli que el nuevo generador de imágenes de ChatGPT ha hecho viral

OpenAI cuenta desde la semana pasada con un nuevo generador de imágenes nativo en GPT-4o. Ya no depende de DALL-E 3, que es otro modelo de lenguaje separado, sino que es el propio GPT-4o quien las genera y con capacidades mejoradas sobre el anterior. Destaca su capacidad para recrear texto en las imágenes sin errores y de forma convincente, una limitación habitual en los LLM texto a imagen hasta ahora, pero hay otra nueva característica que está siendo utilizada por muchos usuarios que están 'ghiblificando' sus imágenes con ChatGPT, un fenómeno que se ha vuelto viral en solo una semana.

El generador de imágenes de ChatGPT es también un editor. Puedes subir una imagen y solicitar a la IA que realice determinados cambios. Uno que ha ganado rápida popularidad es el de transformar la imagen siguiendo el estilo del conocido estudio de animación japonés Ghibli, responsable de películas como Mi vecino Totoro, Porco Rosso, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro, entre otras. Este estilo visual tan cuqui y relajante, que es obra del director Hayao Miyazaki, ya era popular en internet, pero ahora prolifera mucho más. Hasta el propio Sam Altman ha 'ghiblificado' su imagen de perfil en X.

La tendencia comenzó de forma bastante inocente, con usuarios 'ghiblificando' a sus mascotas, familia o a ellos mismos. Pero la facilidad con la que se puede hacer llevó rápidamente a otros temas y se pueden encontrar, bajo este estilo, a las Torres Gemelas el 11S, el asesinato de JFK, a Jensen Huang, CEO de Nvidia, firmando en el pecho a una mujer, a Hitler en París o a Donald Trump junto a Jeffrey Epstein. Hay incluso un sitio web que recopila este tipo de imágenes, repleto de recreaciones Ghibli de todo tipo de escenas populares, tanto de ficción como reales.

Cabe señalar que, aunque el estilo Ghibli es el que se ha viralizado en estos días, ChatGPT también permite recrear imágenes en otros como el de Los Simpson, South Park, Rick & Morty o Wallace y Gromit.

¿Qué dice OpenAI de la ghiblificación?

La compañía de Sam Altman señala en su documentación que 'el modelo puede generar imágenes que imiten la estética de algunos artistas si se menciona su nombre en el prompt. Hemos añadido una restricción que se activa cuando un usuario intenta generar una imagen en el estilo de un artista vivo'. Esto, sin embargo, no se cumple en el caso de Miyazaki ni de los creadores de las otras series mencionadas, aún vivos y coleando.

Taya Christianson, portavoz de OpenAI, ha señalado que 'nuestro objetivo es ofrecer la mayor libertad creativa posible. Seguimos impidiendo las generaciones que imitan a artistas vivos, pero permitimos estilos más amplios de estudios, lo cual ha inspirado creaciones originales y encantadoras de los fans'. En cualquier caso, la empresa se cubre las espaldas afirmando que los usuarios son propietarios de las imágenes que generan 'y pueden usarlas dentro de los límites de nuestras políticas de uso'.

Esta política de uso puede bloquear prompts en los que se pide generar fotos de personas públicas o personajes animados, pero no son difíciles de sortear. OpenAI puede no dejarte crear a Mark Zuckerberg, por ejemplo, pero facilitando sus rasgos a la IA se obtiene un resultado similar. Las normas de ChatGPT indican que no se puede usar de forma que 'infrinja, apropie indebidamente o viole los derechos de terceros' y que OpenAI puede cancelar las cuentas que lo hagan, pero parece obvio que no están teniendo demasiado efecto.

¿Y el propio Hayao Miyazaki?

Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli, no se ha manifestado directamente sobre esta novedad, pero sí lo hizo hace unos años sobre el uso de la inteligencia artificial. En 2016, después de que un becario del estudio le mostrara un vídeo creado con IA, afirmó: 'Estoy completamente disgustado. Si realmente quieren hacer cosas perturbadoras, adelante, pero yo jamás querría incorporar esta tecnología a mi trabajo. Siento profundamente que esto es un insulto a la vida misma'.