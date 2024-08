PS Plus: LEGO Star Wars La Saga Skywalker y Five Nights at Freddy's entre los títulos de agosto

Las altas esferas de la división de videojuegos de Sony han confirmado los títulos que llegarán este mes para todos los niveles de suscripción de PlayStation Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation Store desde el 6 de agosto hasta el 2 de septiembre de 2024.

Juegos del mes (Essential - Extra - Premium)

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker [PS4/PS5]: Este título de acción y plataformas ofrece al jugador aventuras repletas de humor a través de las nueve películas de la saga ‘Star Wars’. En esta entrega, tienes a tu disposición más de 300 personajes jugables de toda la galaxia: Jedi, Sith, rebeldes, cazarrecompensas, droides y más de 100 vehículos que pilotar, como el Halcón Milenario, T-47 Airspeeder y cazas TIE o Alas-X.

Five Nights at Freddy's: Security Breach [PS4/PS5]: Es la nueva entrega de la saga de juegos de terror. En ella, el jugador encarna a Gregory, un joven que pasa la noche atrapado en Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Con la ayuda del mismísimo Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a la inagotable cacería de las nuevas versiones de los personajes de ‘Five Nights at Freddy's’ y a una serie de amenazas terroríficas.

Ender Lilies: Quietus of the Knights [PS4]: Es un RPG de acción de desplazamiento lateral 2D de fantasía que desentraña los misterios de un Reino devastado por el Diluvio Mortal. Se ambienta en la oscura Finisterra, un mundo trágico con castillos reales, bosques y áreas subterráneas prohibidas. En esta dolorosa travesía aguardan enemigos poderosos, con los que un momento de descuido puede ser fatal.

Packs exclusivos de PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

Estos rangos de suscripción también tendrán la posibilidad de obtener packs de contenidos, aspectos y objetos desde PlayStation Store para juegos como ‘Roblox’, ‘Fortnite’, ‘Rocket League’, ‘Fall Guys’ o ‘Call of Duty: Warzone’, entre otros. Destacan los siguientes paquetes:

Fortnite - Pack de equipamiento de Ruedas ígneas.

Brawlhalla - Bonus Pack 13.

Call of Duty: Warzone Paquete de Combate 5 (Campos Elíseos).

Roblox: Félix Barbahelada, el Yeti.

Rocket League - Pack de PlayStation Plus.

Fall Guys: Pack de iconos.

Apex Legends: pack de juego PlayStation Plus.