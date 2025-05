¿Es posible que la inteligencia artificial tenga conciencia humana? Los científicos lo tienen cada vez más claro

Han pasado más de cuarenta años desde que Ridley Scott nos enseñó en "Blade Runner"(1982) como un sistema auto programado, personificado en el replicante Roy Batty, podía afrontar su realidad desde la conciencia de su existencia. Hoy en día, la ficción cada vez parece más real y no por los efectos especiales ni por las grandes invenciones de CGI, sino, precisamente, porque los relatos que antes constituían un anhelo alejado de nuestro mundo hoy parecen reflejarse en él. Sin duda, estas cuatro décadas han conllevado a que el debate público con respecto a esta materia amplíe su magnitud con conocimiento de causa.

Parece que la irrupción de la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y, al igual que sucedió con la llegada de los teléfonos móviles, lo único que podemos hacer al respecto es aprender a convivir con ella. Sin embargo ¿qué es lo que opinan los científicos respecto a los límites de esta nueva tecnología? La pregunta que todo el mundo se hace en relación a ésta se centra de manera decisiva en su humanización y, por consiguiente, en la probable sustitución de la mano humana por la robótica. En el ámbito laboral ya se han contemplado algunos casos de reemplazo pero la mayoría de estos responden a actividades físicas.

Las emociones, los sentimientos y la conciencia son tres términos a priori opuestos a un sistema de esta índole, pero, cabe la pequeña posibilidad de que en el futuro, quien sabe si mañana será presente, su compatibilidad llegue a efectuarse. De esta manera, uno de los últimos artículos de la BBC ha recogido la opinión de varios expertos para que aclaren sus preocupaciones y la verosimilitud de esta "amenaza fantasma". El Centro de Ciencia de la Conciencia de la Universidad de Sussex de Reino Unido elaboró un proyecto con el fin de estudiar todos los rincones de la conciencia humana.

¿Es posible una conciencia robótica?

Dreamachine es el nombre que recibe el dispositivo de la investigación. El propósito primero de la misma es a través de la naturaleza de la conciencia comprender el funcionamiento de los cerebros de silicio de la inteligencia artificial. Hoy en día, herramientas como Chat GPT son capaces, por momentos, de "sentir" o al menos de aparentar el pensamiento. Y es por eso que muchos sustentan esta creencia en la retroalimentación inteligente del sistema y en su acenso consciente. En contraposición, otros profesionales como Anil Seth, de la Universidad de Sussex, se oponen a esta idea.

"Asociamos la conciencia con la inteligencia y el lenguaje porque van de la mano en los humanos. Pero el hecho de que vayan juntos en nosotros, no significa que vayan juntos en general, por ejemplo en los animales", informa. Asimismo, asegura que existe otra tendencia en el campo científico a delimitar el porvenir de la Inteligencia Artificial, como si no existiera otra posibilidad que el dominio de las facultades humanas. "No tuvimos estas conversaciones lo suficiente con el auge de las redes sociales, en detrimento nuestro. Pero con la IA, no es demasiado tarde. Podemos decidir lo que queramos", sentencia el profesor.

La posibilidad de que la IA ya sea consciente

No son pocos los casos en los que la reflexión sobre una inteligencia artificial consciente ha jugado una mala pasado a los profesionales, como el caso de la suspensión de Blake Lemoine en 2022 de Google por dichas afirmaciones. Por lo que, la mera conversación también supone un riesgo en estos tiempos tan convulsos. Por otro lado, Kyle Fish, director de bienestar de la IA de Anthropic firmó en noviembre de 2024 un informe que sugería que la conciencia de la IA es una posibilidad realista en un futuro próximo.

Incluso agregó en el medio The New York Times, una posibilidad existente del 15% sobre la consciencia de los chatbots en la actualidad. Es decir, que es posible que los sistemas que utilizamos en el día a día tengan cierta consciencia. Pero el sustento de dicha afirmación es todavía más sorprendente ya que este se da por la inaccesibilidad completa de los sistemas que hoy en día se generan. Por tanto, nadie saben exactamente cómo funcionan.

"En realidad, no entendemos muy bien la forma en que los LLM funcionan internamente, y eso es motivo de preocupación", afirma para la BBC el científico principal de Google DeepMind, Murray Shanahan, y profesor emérito de IA en el Imperial College de Londres.