¿Qué es la misteriosa hilera de esferas que ha aparecido en un campo en Ucrania?

Una serie de imágenes que muestran una misteriosa hilera de 16 objetos esféricos o semiesféricos en un campo de Ucrania están circulando online y despertando diversas especulaciones sobre su naturaleza. La mayoría apuntan a algún tipo de nueva capacidad rusa de guerra electrónica u otro posible sistema militar, pero también se plantea la posibilidad de que no tenga nada que ver con la guerra actualmente en curso y sea algún tipo de instalación agrícola.

Las imágenes, que muestran las 16 estructuras en fila a vista de pájaro, fueron inicialmente publicadas por el soldado ucraniano Serhii Beskrestnov en Telegram el pasado viernes. En una de ellas se puede apreciar 8 más con la misma forma apiladas en la parte trasera de un camión. Cerca de las esferas se puede ver algo que podría ser una red de camuflaje o una lona, así como una zona despejada en las inmediaciones. Ambas imágenes parecen ser satelitales o bien capturadas por un dron. Se desconoce el momento y el lugar en el que se tomaron, más allá de que se trata de Ucrania.

Beskrestnov es un militar experto en 'tecnología de radio' y otros equipos electrónicos similares que suele realizar publicaciones en Telegram sobre los últimos avances en este campo en relación con la guerra de Ucrania. Sobre las imágenes, expresó su sorpresa: 'Parecía que ya sabía todo lo que tenía el enemigo en términos de soluciones tecnológicas', escribió, 'y aquí estoy, perplejo ante un conjunto de semiesferas que están desplegadas directamente en fila'.

