La Razón Hardgaming - Razer Wolverine V2 Pro: Un mando para los jugadores más exigentes de PS5 y PC

Cuando se menciona un mando de "primera", no estamos hablando de esos controladores estándar que vienen con la consola. Nos referimos a los modelos que destacan por su diseño, personalización y rendimiento excepcionales, como el Razer Wolverine V2 Pro. Este controlador se integra en la categoría de los exclusivos, dirigido a jugadores que buscan una experiencia más precisa, robusta y personalizada. Pero, ¿qué lo diferencia realmente de otras opciones en el mercado? A continuación, detallamos lo qué ofrece este mando de "primera" para marcar la diferencia.

Para comenzar, el Wolverine V2 Pro, al igual que su predecesor para Xbox, se caracteriza por un diseño inspirado en los mandos de Microsoft. Con joysticks descentrados que ofrecen una experiencia de juego diferente a la de los controladores tradicionales de la familia Sony, como el DualSense, este diseño puede resultar más cómodo entre aquellos que están acostumbrados al mando de Xbox, gracias a un agarre más grueso y redondeado que facilita largas sesiones de juego.

Ergonomía y diseño

En general, el Wolverine pesa 279 g, aproximadamente un gramo menos que el DualSense original y más ligero que la variante Edge. Su diseño robusto, aunque ligeramente más voluminoso que otros controladores, aporta una sensación de solidez que genera confianza. Además, el acabado texturizado en las empuñaduras contribuye a un agarre firme, incluso en las partidas más intensas.

Razer Wolverine V2 Pro Razer

Sin embargo, es importante mencionar que la ubicación de los botones traseros, situados en una posición central, puede resultar incómoda para algunos jugadores, especialmente al tener que estirar un poco más los dedos debido al tamaño del controlador. Además de los botones traseros, el Wolverine V2 Pro ofrece la opción de cambiar las tapas de los joysticks, mejorando aún más la experiencia de control. Viene con tapas convexas intercambiables, que pueden ser útiles dependiendo de cada estilo de juego.

Personalización y características adicionales

Otra de las características más interesantes con este mando es la posibilidad de ajustar la sensibilidad de los joysticks mediante el software complementario Razer Synapse, algo que se ha traducido en mejores resultados tanto en puntería como en control con juegos que requieren mucha precisión. Aunque la aplicación es bastante sencilla, cumple su función y permite a los jugadores adaptar el mando a cada necesidad.

Razer Wolverine V2 Pro Razer

Como puedes comprobar, el Wolverine V2 Pro se destaca por su alto nivel de personalización. También incluye seis botones programables que proporcionan una ventaja significativa, especialmente en juegos de disparos en primera persona o títulos de acción donde las combinaciones rápidas son la clave como ‘Call of Duty: Black Ops 6’ ‘Helldivers 2’ o ‘Fortnite’. Estos pulsadores adicionales permiten asignar funciones y acciones específicas sin necesidad de quitar los pulgares de los joysticks, algo que mejora la precisión y rapidez durante las partidas.

El D-pad de ocho direcciones también es un punto a tener en cuenta, especialmente para los amantes de las series de lucha, como ‘Street Fighter’, ‘The King of Fighters’ o ‘Mortal Kombat’, donde un pad tradicional de cuatro direcciones no es suficiente para ofrecer la precisión que requiere una gran cantidad de combos y acciones.

Rendimiento y conectividad

El Wolverine V2 Pro también es compatible con PC, algo que lo sitúa entre los mejores controladores para ordenador del mercado. Se conecta de forma inalámbrica a través de un adaptador USB-A que ofrece una conexión rápida y estable a una distancia razonable. La conexión de 2,4 GHz asegura que no haya apenas latencia, algo determinante para entornos competitivos. Además, también permite la conexión en modo cableado a través de una entrada USB-C, ampliando la versatilidad del mando y garantizando un rendimiento óptimo sin interrupciones.

Razer Wolverine V2 Pro Razer

La duración de la batería del Wolverine V2 Pro ofrece hasta 28 horas de autonomía con una carga completa, de modo que es fiable en largas sesiones de juego. Esto lo sitúa por encima de otras opciones como el DualSense Edge, que tiene una duración de batería más limitada. Aunque la iluminación RGB Chroma, (que se también puede personalizar a través del software de Razer), consume más energía, la batería sigue manteniéndose sólida incluso con la característica activada.

Limitaciones en la integración y otros detalles

A pesar de su sólido rendimiento, el Wolverine V2 Pro tiene algunas limitaciones que son importantes a considerar. Uno de los inconvenientes es la falta de integración con PS5 en términos de reactivación desde el modo de suspensión o encendido de la consola. A diferencia del DualSense, que permite encenderla desde el mando, el Wolverine V2 Pro requiere que se utilicen los botones de la propia consola para reactivarla, algo que puede resultar incómodo.

Razer Wolverine V2 Pro Razer

Por otro lado, si bien el mando es excelente en cuanto a funcionalidad y personalización, no incluye vibración avanzada ni retroalimentación háptica, características que están presente en otros controladores como el Scuf Reflex. La ausencia de este elemento puede ser un factor importante para aquellos que buscan una experiencia más completa en términos de sensaciones táctiles.

En resumen

El Razer Wolverine V2 Pro es un mando profesional que ofrece una gran cantidad de funciones para los jugadores más exigentes. Con su diseño ergonómico, botones programables, excelente duración de la batería y conexiones inalámbricas estables, es una excelente opción tanto para jugadores de PS5 como de PC. Sin embargo, algunas limitaciones en su integración con PS5 podrían marcar la diferencia para quienes buscan un mando completamente integrado con la consola. En cualquier caso, si estás buscando un mando "premium" altamente personalizable, con un diseño robusto y una excelente duración de batería, ésta podría ser una opción inmejorable.