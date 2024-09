Rusia prueba con éxito el sistema antidrones Rapira-2 que desplegará en Ucrania

El Ejército ruso ha anunciado que ha probado con éxito su nuevo sistema antidrones, Rapira-2, en unos ejercicios con fuego real realizados en el campo de entrenamiento Kapustin Yar, a 100 km de Volgogrado. El Rapira-2 es un C-UAS, siglas de Counter-Unmanned Aerial Systems o Contra Sistemas Aéreos no Tripulados, de bajo coste que busca mejorar las capacidades de defensa aérea de Rusia frente a los drones, una de las principales amenazas que enfrentan soldados y civiles en la guerra de Ucrania.

El Rapira-2 está montado sobre el vehículo blindado multipropósito AMN-590951 Spartak, una plataforma desarrollada en 2021 para el Grupo Streit y ya utilizada por las fuerzas armadas rusas. La movilidad que ofrece este vehículo permite el despliegue rápido del sistema Rapira-2 en diversos entornos, otorgando flexibilidad operativa a las fuerzas rusas.

Equipado con un sofisticado radar y un complejo electro-óptico, el Rapira-2 es capaz de detectar, rastrear y neutralizar pequeños objetivos aéreos como drones kamikaze y UAVs FPV.

El sistema también integra capacidades de guerra electrónica. El radar y los sensores electroópticos del Rapira-2 proporcionan datos precisos sobre amenazas aéreas y terrestres, facilitando una rápida identificación y toma de decisiones. Una vez identificado el objetivo, el sistema puede optar por interrumpir las comunicaciones del dron o proceder a su destrucción inmediata.

[Forum-Army 2024] Systèmes multifonctionnels pour détecter et détruire de petites cibles telles que les drones, les Rapira-2 (avec mitrailleuses PKT) et Rapira-3 (avec NAR S-8).

