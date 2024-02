Semana de videojuegos y cómics: Bandle Tale y Jim Morrison, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar una nueva semana cargada de novedades en el sector del ocio interactivo y, como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 19 y 23 de febrero de 2024, para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos títulos esperados y nombres menos conocidos. Entre los principales lanzamientos de esta semana se encuentra ‘Bandle Tale: A League of Legends Story’, ‘Balatro’, ‘Nightingale’, ‘Pacific Drive’ y ‘Sons of the Forest’. Pero además y por el mismo precio, también reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El festival de estrenos comienza el lunes 19 de febrero de 2024 con ‘Craftomation 101: Programming & Craft’ (PC); ‘Rocket!’ (PC); ‘Fossilfuel 2’ (PC); ‘Medieval Machines Builder’ (PC); y ‘King Arthur: Knight’s Tale’ (PS5, Xbox Series). El martes se espera la puesta de largo de ‘Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘irem Collection Vol. 2’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘qomp2’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, PC); ‘Balatro’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘MADiSON VR’ (PS5/PS VR2); ‘Le Mans Ultimate’ (PC); ‘Furnish Master’ (PC); ‘Supermarket Simulator’ (PC); ‘Plane Accident’ (PC); y‘Lazaret’ (PC)’. El 21 de febrero se publicará ‘Bandle Tale: A League of Legends Story’ (Switch, PC); ‘Last Epoch’ (PC); ‘Slave Zero X’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); y ‘Terminator: Dark Fate – Defiance’ (PC). Un día después también está prevista la llegada de ‘Inkulinati’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Nightingale’ (PC); ‘Pacific Drive’ (PS5, PC); ‘Sons of the Forest’ (PC); ‘Solium Infernum’ (PC); ‘Garden Life: A Cozy Simulator’ (PC); ‘The Tribe Must Survive’ (PC); ‘Ruff Ghanor’ (PC); y ‘Yohane the Parhelion – NUMAZU in the MIRAGE’ (PS5, Switch, PC). El viernes 23 de febrero de 2024 clausuramos el apartado de lanzamientos con los videojuegos ‘9-Bit Armies: A Bit Too Far’ (PC); ‘Windowkill’ (PC); y ‘Promenade’ (PS5, PC).

Nightingale – Lanzamiento 22 de febrero de 2024

Plataformas: PC

‘Nightingale’ es uno de los videojuegos más buscados en Steam durante los últimos meses, por lo que puede considerarse como una de las grandes esperanzas de los usuarios de PC para esta primera mitad de año. Se trata de un vistoso juego JcE (Jugador contra el Entorno) de supervivencia y creación en primera persona con ambientación victoriana, que mezcla elementos de mundo abierto con construcción y mantenimiento de bases sobre un enfoque cooperativo. En el título asumimos el papel de un explorador que se encuentra en el reino mágico de los Fae y debe emprender un largo viaje con el objetivo de llegar a Nightingale, la ciudad que da nombre al título y que representa el último bastión de la humanidad. El conjunto nos anima a jugar en solitario o en cooperativo con amigos, construir, crear, luchar y explorar una red de portales místicos que se extiende a lo largo de una gran variedad de reinos asombrosos.

Bandle Tale: A League of Legends Story – Lanzamiento 21 de febrero de 2024

Plataformas: Switch, PC

El estreno más esperado de la semana es un RPG de artesanía ambientado en el extravagante mundo de Ciudad de Bandle. De la mano de Lazy Bear, el estudio que creó Graveyard Keeper, ‘Bandle Tale: A League of Legends Story’ nos invita a descubrir el hogar de los peludos y divertidos yordles. Aquí los jugadores guiarán los designios de una tímida criatura yordle que vive en Villatelar, una isla acogedora, pero aislada que tendrá que trabajar para restablecer el equilibrio roto en este universo por un fallo en los portales de la ciudad. Por fortuna contará con la ayuda de los campeones de ‘League of Legends’.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Jim está vivo’, una nueva visión de la leyenda más misteriosa de la historia del rock a cargo de Paolo Baron y Ernesto Carbonetti. A renglón seguido, el multipremiado Jeff Lemire regresa con ‘Laberintos’, donde nos habla sobre la familia, el dolor y la pérdida. La obra maestra de Margaret Mitchell ‘Donald Y El Viento Del Sur’ toma forma de cómic en esta versión de Disney firmada por los maestros Guido Martina y G.B. Carpi. Cerramos la semana con la reedición de ‘La casa en el confín de la Tierra’, de Corben y Revelstroke, una lectura obligatoria para cualquier seguidor del género.

Jim está vivo / Laberintos Planeta Cómic

Jim está vivo. El misterio del cantante de The Doors y el Club de los 27 - Planeta cómic

Llega a los estantes de las librerías una nueva visión de la leyenda más misteriosa de la historia del rock. Entre los vibrantes colores de una tierra extranjera, ‘Jim está vivo’ es la historia de un hombre que busca a su hijo, corresponsal de un popular periódico estadounidense, que se desvanece en el aire después de enviar un último y enigmático mensaje: "Jim Morrison no está muerto. Se esconde en Italia. Lo vi con mis propios ojos. Te llamaré mañana y te contaré todo."

Laberintos - Planeta cómic

En su nueva obra en solitario, Jeff Lemire habla sobre la familia, el dolor y la pérdida. Con esta ambiciosa e inquietante novela gráfica sobre el duelo y la realidad, el creador de ‘Black Hammer’ y ganador del premio Eisner, nos ofrece la historia de un solitario inspector de obras afligido por la pérdida de su hija, que era aficionada a los pasatiempos de laberintos. Una noche, recibe una misteriosa llamada de una niña que dice ser ella y afirma estar atrapada en medio de uno. Convencido de que la niña se pone en contacto con él desde más allá de este mundo, usa un laberinto sin terminar de uno de sus cuadernos y un mapa de la ciudad para trazar un intrincado camino a través de un plano diferente de la realidad que le hará vivir una intensa y melancólica aventura para traer a su hija de vuelta a casa.

Donald y El Viento del Sur / La casa en el confín de la tierra Panini Comic / Ecc

Donald Y El Viento Del Sur – Panini comics

La obra de Margaret Mitchell toma forma de cómic en esta versión de Disney publicada por primera vez en 1982. La aventura cuenta con el Pato Donald como Rhett Butler, y una inolvidable Daisy en la piel y las plumas de Escarlata O`Hara. Esta edición presume de un nuevo coloreado que pretende embellecer este clásico sureño de las historietas disneyanas.

La casa en el confín de la Tierra - Ecc ediciones

Con ‘La casa en el confín de la Tierra’ (1908), William Hope Hodgson logró combinar ciencia ficción, fantasía y terror para dar forma a una novela que alcanzó la categoría de clásico. Casi un siglo más tarde, Richard Corben -toda una leyenda del cómic-, formó equipo creativo con su eterno colaborador Simon Revelstroke para poner su talento al servicio de esta impactante adaptación al cómic que nos invita a recorrer la fina línea que separa la fantasía de la realidad, la vida de los sueños y la esperanza de la muerte.