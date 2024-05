Semana de videojuegos y cómics: EA Sports F1 24 y Bill Finger: A la sombra de un mito, otros protagonistas del ámbito cultural

Una semana más ya estamos aquí, preparados para pasar lista a los estrenos más relevantes en el sector del ocio interactivo. Como es costumbre, hemos elaborado un completo listado con los videojuegos que se lanzarán entre el 27 y el 31 de mayo de 2024, para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales nombres de la semana se encuentra el de ‘MultiVersus’, ‘The Rogue Prince of Persia’ y ‘F1 24’. Tampoco pasamos por alto la publicación de ‘Humanity’, ‘Capes’ y ‘Nine Sols’, ‘Nightmare Kart’, ‘Selaco’, ‘Reus 2’ y más. Pero como no todo van a ser videojuegos, por el mismo precio, también reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 27 de mayo sale a la venta ‘The Rogue Prince of Persia’ (PC); y tan solo un día después se estrena ‘MultiVersus’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC); y ‘Reus 2’ (PC). El miércoles 29 será el turno de ‘Capes’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Nine Sols’ (PC); ‘Tokyo Psychodemic’ (PC); ‘Quest Master’ (PC); ‘Trash of the Titans’ (PC); y ‘Squad Busters’ (Moviles). Para el jueves 30 se espera la llegada de ‘Humanity’ (Xbox One, Xbox Series); ‘HYPERCHARGE Unboxed’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Tiny Terry’s Turbo Trip’ (PC); ‘Trans-Siberian Railway Simulator’ (PC); ‘SKALD: Agains the Black Priory’ (PC); ‘Vendir: Plague of Lies’ (PC); ‘Astor: Blade of the Monolith’ (PC); y ‘Umbraclaw’ (PC). El viernes se reserva para la puesta de largo de ‘F1 24’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Nightmare Kart’ (PC); ‘Selaco’ (PC); ‘Mister Furry: Hot Muscles’ (PC); y ‘Second Wave’ (PC).

The Rogue Prince of Persia – Lanzamiento 27 de mayo de 2024

Plataformas: PC

Ubisoft y el estudio Evil Empire son los responsables de esta propuesta de juego roguelite de acción y plataformas en 2D. El videojuego toma como marco una recreación ficticia de Ctesifonte, la capital del Imperio persa. La ciudad se enfrenta a una invasión de soldados poseídos del ejército huno, liderados por el malvado Nogai y los jugadores se pondrán en la piel del Príncipe, que cuenta con una boleadora mística que lo resucita cada vez que muere.

En cuanto a sus mecánicas, la casa de entretenimiento promete variedad de opciones que encajan con cualquier estilo de juego, desde dagas gemelas hasta lanzas, mandobles y hachas; por si no bastara, contaremos con armas secundarias como escudos, arcos, garfios y mucho más. La banda sonora del juego está producida y compuesta por ASADI, un músico electrónico y artista de performance persa-estadounidense. Su trabajo propone una visión moderna del folclore persa en una fusión entre sonidos actuales y tradicionales, con ritmos que acompañan a los movimientos del Príncipe.

MultiVersus – Lanzamiento 28 de mayo de 2024

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PC, PS4, PS5

Tras atravesar un amplio período de pruebas abiertas, ‘MultiVersus’ el videojuego de lucha gratuito que se sirve de los personajes de Warner Bros. para proporcionar altas dosis de acción, se podrá descargar de forma gratuita en consolas y PC. En esta reentrada, el formato regresa, pero con muchos cambios importantes. Uno de los más evidentes es el cambio de motor, sustituido por Unreal Engine 5.

Además, se promete un código de red renovado que se ha diseñado para brindar una "experiencia en línea de clase mundial", un nuevo modo JcE (Jugador contra Entorno), más personajes, nuevos escenarios basados en universos y entornos reinventados, un modo cooperativo en línea y gráficos mejorados, que complementan a un plantel de personajes famosos de las franquicias de Warner Bros., como Batman, Superman, El Joker, Wonder Woman, Harley Quinn y Black Adam (DC); Shaggy (Scooby-Doo); Bugs Bunny, el Demonio de Tasmania, alias Taz y Marvin el Marciano (Looney Tunes); Arya Stark (Juego de Tronos); Tom y Jerry; Finn el humano y Jake el perro (Hora de aventuras); Steven Universe y Granate (Steven Universe); el Gigante de hierro; LeBron James (Space Jam: Nuevas leyendas); Rick Sánchez y Morty Smith (Rick y Morty) y más.

EA Sports F1 24 – Lanzamiento 31 de mayo de 2024

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PC, PS4, PS5

Arranca una nueva temporada de Fórmula Uno virtual cuyo centro nuclear se basa en una edición que, de primeras, se percibe como la evolución natural de la aplaudida línea inaugurada por Codemasters para la editora norteamericana, la cual permite equipar a los conductores virtuales con las identidades de los pilotos de carreras más famosos y rápidos del planeta para competir en la disciplina más famosa del automovilismo mundial.

El sello tiene varios éxitos destacados dentro del espectro deportivo como ‘EA Sports FC 24’, el famoso formato de fútbol -antes llamado ‘FIFA’-, e incluso una línea de golf, pero con la licencia de velocidad, la casa continúa con su apuesta para llevar toda la emoción de la Fórmula 1 directamente a los amantes de este deporte. Entre las novedades, la casa apuesta por renovar el modo Carrera y aplicar mejoras al sistema de conducción. Todo esto entre otros ajustes y actualizaciones tanto de pistas como de pilotos y equipos. El nuevo modo Carrera “Challenge” abre la oportunidad de vivir tres episodios inspirados en el actual campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Bill Finger: A la sombra de un mito’, la historia del co-creador de Batman y de la aventura editorial que dio luz al personaje. A renglón seguido nos dejamos atrapar por la sobresaliente etapa de Lee Bermejo y el guionista Brian Azzarello a cargo del Caballero Oscuro. En ‘Dinastía de X / Potencias de X’, el genial Jonathan Hickman toma el trono de los mutantes de Marvel y no sólo cambia todo lo que sabíamos sobre los personajes durante años, sino que también prioriza su faceta más política.

Bill Finger: A la sombre de un mito Planeta Cómic

Bill Finger: A la sombra de un mito - Planeta Cómic

En 2006, Marc Tyler Nobleman inició una investigación para descubrir la verdad sobre la vida de Bill Finger, co-creador de Batman que permaneció a la sombra de Bob Kane y murió en 1974 en absoluta pobreza. De esa investigación nacerá ‘Bill the Boy Wonder: The Secret Co-Creator of Batman’, que sirvió de base al guionista Julian Voloj para esta novela gráfica. Un relato sobre este conflicto y la justicia, desarrollado en varios niveles narrativos. Fiel a las aventuras de Batman, el relato adquiere tintes de novela policiaca, revelando la trágica historia tras la creación del mito. El libro, además cuenta con prólogos de la nieta de Bill Finger, Athena Finger, y el historiador Marc Tyler Nobleman, que tuvo un papel esencial en el reconocimiento de la coautoría en 2015 a título póstumo.

Batman: Gotham condenada / Dinatía de X / Potencias de X ECC Edificiones / Panini Comics

Batman: Gotham condenada – Novelas Gráficas DC/ECC Ediciones

Ahora nos ocupamos de pleno del personaje, porque el Joker ha muerto, y puede que a manos de Batman. Sin embargo, el héroe de Gotham City no tiene la certeza de qué ha ocurrido, y el único hombre capaz de ayudarle a descubrir la verdad es John Constantine. Pero el hechicero más imprevisible del Universo DC no es el único invitado de este libro, donde el Caballero Oscuro también comparte aventuras con Deathblow. Lee Bermejo es gracias a su estilo realista uno de los dibujantes más valorados del momento y este volumen recopila las historias en que ha plasmado al Cruzado de la Capa solo o en compañía del guionista Brian Azzarello.

Marvel Omnibus. Dinastía de X / Potencias de X – Panini Comics

Desde su nacimiento, La Patrulla-X ha vivido cuatro momentos fundamentales: su fundación, la “Segunda Génesis”, “La Era de Apocalipsis” y la época de “New X-Men”. Ahora, Charles Xavier revela su plan maestro, el que sacará a los mutantes de la oscuridad y los llevará, una vez más, hacia la luz. Afortunadamente, a la primera de cambio Jonathan Hickman, muy fiel a su estilo, liquida cualquier duda sobre la previsibilidad de los arcos que reintroducen a los mutantes en el Universo Marvel. Esta etapa no sólo cambia todo lo que sabíamos sobre los personajes durante años, sino que también prioriza su aspecto más político, muy en sintonía con la sociedad actual. Una obra maestra a cargo del creador de ‘Dioses’, con el extraordinario dibujo de Pepe Larraz y R. B. Silva. Paradójicamente, esta reintroducción de los X-Men también resulta extremadamente recomendable para los recién llegados a la mitología del equipo. Incluso con todos sus matices.