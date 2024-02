EA Sports F1 24: anunciado oficialmente el lanzamiento de la nueva temporada de Fórmula 1

Aprovechando la oportunidad que le brinda el arranque de una nueva temporada de Fórmula Uno, Electronic Arts ha presentado la próxima entrega de la serie deportiva, que llegará a Xbox One, Xbox Series, PlayStation y PC, el 31 de mayo. De primeras ‘EA Sports F1 24’ se percibe como la evolución natural de la aplaudida línea inaugurada por Codemasters para la editora norteamericana, la cual permite equipar a los conductores virtuales con las identidades de los pilotos de carreras más famosos y rápidos del planeta para competir en la disciplina más famosa del automovilismo mundial.

Llega a las principales plataformas

El sello tiene varios éxitos destacados dentro del espectro deportivo como ‘EA Sports FC 24’, el famoso formato de fútbol -antes llamado ‘FIFA’-, e incluso una línea de fútbol universitario, pero con la licencia de velocidad, la casa continúa con su apuesta para llevar toda la emoción de la cada temporada de Fórmula 1 directamente a los amantes de este deporte.

