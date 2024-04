Semana de videojuegos y cómics: TopSpin 2K25 y La Odisea ilustrada, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar una semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo y como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 22 y 26 de abril de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos. Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre ‘TopSpin 2K25’, ‘SaGa Emerald Beyond’, ‘Stellar Blade’, ‘Dead Island 2’ y ‘Tales of Kenzera: ZAU’. También se publicarán otras novedades a tener en cuenta, como ‘Phantom Fury’, ‘Lunar Lander Beyond’, ‘Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants’ y ‘Manor Lords’. A renglón seguido y por el mismo precio, reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 22 de abril se producirá el estreno en ordenadores de ‘Dead Island 2’ (PC/Steam); y ‘ConVRgence’ (PC). El martes debuta 'Eiyuuden Chronicle: Hundred Heroes’ (Xbox One, Xbox Series, Switch, PS4, PS5, PC); ‘Lunar Lander Beyond’ (Xbox One, Xbox Series, Switch, PS4, PS5, PC); ‘Phantom Fury’ (PC); ‘Tales of Kenzera: ZAU’ (Xbox Series, Switch, PS5, PC); ‘Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants’ (Xbox One, Xbox Series, Switch, PS4, PS5, PC); ‘Hammerwatch II’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Shadow of the Depth’ (PC); ‘Heart of Crown Online’ (PC); y ‘Jawbreaker’ (PC). El 24 de abril se reserva para ‘Rotwood’ (PC); ‘Oddsparks: An Automation Adventure’ (PC); y ‘Backrooms Break’ (PC). El jueves está previsto el lanzamiento de ‘SaGa Emerald Beyond’ (PS4, PS5, PC, Switch, Móvil); ‘Another Crab’s Treasure’ (PC, Xbox One, Xbox Series); ‘Age of Water’ (PC); ‘Pine Harbor’ (PC); y ‘Virtua Unlimited Project’ (PC). Por último, el viernes 26 de abril se publica ‘TopSpin 2K25’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC); ‘Stellar Blade’ (PS5); ‘Manor Lords’ (Preview PC); ‘Rusty’s Retirement' (PC); ‘Heavy Storm Shadow’ (PC); ‘Pools’ (PC); y ‘SCP: Event Classified’ (PC).

Tales of Kenzera: ZAU – Lanzamiento 23 de abril

Plataformas: Xbox Series, Switch, PS5, PC

Si te gustan los videojuegos de desplazamiento lateral con elementos metroidvania y buenos gráficos 2.5D, además de una narrativa emocionante, seguro que el primer juego de Surgent Studios bajo el sello EA Originals llamará tu atención. Este título cuenta la historia de Zau, un héroe que reclama a los chamanes el espíritu de su padre. Dotado con poderes cósmicos y una valentía firme, el joven se adentrará en tierras mitológicas desconocidas. Kalunga, el dios de la muerte, será el encargado de guiar a nuestro personaje a través de un increíble viaje repleto de acción y acontecimientos emocionantes. Su descripción asegura una historia donde los momentos más difíciles revelarán quién podremos llegar a ser.

SaGa Emerald Beyond - Lanzamiento 25 de abril de 2024

Plataformas: PS4, PS5, PC, Switch, Móvil

Con esta producción Square Enix apuesta por el regreso de la franquicia ‘SaGa’. El RPG japonés promete una historia con múltiples narrativas, donde las decisiones del jugador conducirán a diferentes caminos. Según la descripción del juego, hay 17 mundos diferentes abiertos para ser explorados, o no, dependiendo de tus acciones. “La historia evoluciona cada vez que visitas un mundo, permitiéndote conocer a los protagonistas y un universo de nuevas posibilidades”, explican desde la desarrolladora del videojuego que también se publica en dispositivos iOS y Android.

TopSpin 2K25 – Lanzamiento 26 de abril de 2024

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PC, PS4, PS5

‘TopSpin 2K25’ marca el regreso de la franquicia después de más de una década. Roger Federer y Serena Williams son testigos de honor de este esperado retorno en las portadas de las ediciones Standard y Grand Slam, mientras que Carlos Alcaraz, Iga Świątek y Francis Tiafoe están presentes en la edición Deluxe. Con una plantilla de más de 24 jugadores, el centro de entrenamiento de la Academia TopSpin con la voz de la leyenda del tenis John McEnroe, modos competitivos para un jugador y multijugador, los cuatro torneos históricos de Grand Slam y mucho más volvemos a las canchas de tenis en PC y consolas.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘La Odisea ilustrada’, un clásico de todos los tiempos aderezado con el arte de Miguel Brieva. A continuación, nos deleitamos con el formidable equipo creativo Carlos Pacheco y Rafael Marín, los cuales marcaron una fabulosa etapa para Los 4 Fantásticos que se recogen en un Omnibus de Marvel imprescindible para cualquier amante del noveno arte. Por último ‘Den’, La obra maestra de Richard Corben por fin vuelve a editarse después de décadas.

La Odisea Ilustrada Planeta Cómic

La Odisea ilustrada – Planeta Cómic

La Odisea es sin duda uno de los poemas épicos más grandes de todos los tiempos. En él se narra el regreso del héroe Odiseo a su patria, Ítaca, después de la conquista de Troya. En esta edición acompañada por el magnífico dibujo de Miguel Brieva, se ha modificado la estructura y se han reducido algunos pasajes, pero se ha mantenido la magnífica composición de las escenas más relevantes, así como la resonancia épica del estilo. Las ilustraciones de Brieva pretenden dar una visión realista de los personajes y los hechos, de manera que, imbricadas en la narración, ayuden al lector a introducirse tanto en el mundo imaginario del cuento popular como en el día a día de la civilización micénica.

Marvel Omnibus Los 4 Fantásticos - Den: Nuncarada Panini Comics - Ecc Ediciones

Marvel Omnibus Los 4 Fantásticos de Carlos Pacheco y Rafael Marín – Panini Comics

La etapa del equipo creativo formado por Carlos Pacheco, Rafael Marín y Jesús Merino en el Cómic Más Grande del Mundo relata la vuelta del Edificio Baxter y la presentación de su máximo impulsor; los orígenes perdidos de Diablo, el villano español de La Primera Familia; y el inesperado regreso de los más olvidados enemigos de Los Cuatro Fantásticos: Gideon Trust. A continuación: Reed, Ben, Johnny y Sue deben prepararse para una alucinante visita a la Zona Negativa... Pero uno de ellos no llegará a tiempo para el salto a la otra dimensión. ¿Qué hará entonces? Crear unos nuevos Cuatro Efe.

Den: Nuncanada - Ecc ediciones

La obra maestra de Richard Corben por fin vuelve a editarse después de décadas. Conocido por sus publicaciones de fantasía underground, Corben arrastra al musculoso aventurero Den hasta un extraño mundo de fantasía llamado Nuncanada, donde se adentra en una exótica aventura a través de antiguas ruinas, una malvada reina, su doble sacrificial, extraños hombres lagarto, insectos gigantes y más locuras descabelladas y peligrosas en esta legendaria saga rebosante de horror, magia y violencia.