Semana de videojuegos y cómics: Harold Halibut y Damn Them All, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar una primaveral semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo. Como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 15 y el 19 de abril de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales lanzamientos de la semana se encuentra ‘Harold Halibut’ un título narrativo de producción artesanal y ‘The Mildew Children’, una sombría aventura en 2D para Xbox One, Xbox Series y PC. También se espera la llegada de la expansión ‘The Rising Tide’ para PS5, que promete ampliar significativamente la experiencia de ‘Final Fantasy XVI’.

Llama la atención la cantidad de títulos ya publicados que ven la luz en otras plataformas durante estos días, como ‘The Crew Motorfest’ en PC Steam, ‘Grounded’ para PS4, PS5 y Switch, además de ‘PERISH’ en su versión para consola y de ‘Planet of Lana’, que también llega para los sistemas de Nintendo y Sony. En todo caso y por el mismo precio, también reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic para complementar nuestra oferta de ocio. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 15 de abril se publica ‘Perish’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5); ‘KitHack Model Club’ (PC); ‘Scheming Through The Zombie Apocalypse Ep2: Caged’ (PC); ‘My Hotel: Echoes of the Past’ (PC); ‘Vertical Kingdom’ (PC); y ‘Survival Nation: Lost Horizon’ (PC). El martes está previsto el estreno de ‘Grounded’ (PS4, PS5, Switch); ‘Planet of Lana’ (PS4, PS5, Switch); ‘Harold Halibut’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Kill It With Fire 2’ (PC); ‘BioGun’ (PC); ‘Retrowave World’ (PC); y ‘Lifecraft’ (PC). El 17 de abril se reserva para ‘Argonauts Agency 6: Missing Daughter’ (Xbox One, Xbox Series, PC); ‘The Mildew Children’ (Xbox One, Xbox Series, PC); y ‘Kingsgrave’ (PC). El jueves toca la puesta de largo de ‘Final Fantasy XVI: The Rising Tide’ (Expansión PS5); ‘The Crew Motorfest’ (PC); ‘Sker Ritual’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘Pummel Party’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Lunar Axe’ (Xbox One, Xbox Series); ‘No Rest for the Wicked’ (PC); y ‘Age of Water’ (PC). El viernes 19 de abril cerramos la agenda de novedades con ‘Richman 11’ (Xbox One, Xbox Series, PC); y ‘Ready, Steady, Ship!’ (PC).

PERISH – Lanzamiento 15 de abril de 2024

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5

Se trata de un llamativo título de disparos en primera persona para cuatro jugadores que, tras su buen estreno en PC, ahora pretende asaltar las principales consolas domésticas. A su favor tiene hordas de criaturas en las calcinadas arenas del “Purgatorio” a las que aniquilar, para más tarde vender sus cadáveres a corruptos sacerdotes. El marco argumental sitúa al jugador en el papel de Amyetri, un espíritu corpóreo condenado a vivir una vida sombría en el reino intermedio. Pero existe una forma de poner fin a este sufrimiento: iniciando los “Ritos de Orfeo” y derrotando a las deidades ctónicas que dominarán nuestro camino hacia el “Elíseo”. Los desarrolladores describen así su contenido: “Violencia estilizada que contiene horror teológico gratuito en la que hordas de demonios con sangre dorada luchan contra el jugador, que pueden matarlos y desmembrarlos.”

Harold Halibut – Lanzamiento 16 de abril de 2024

Plataformas: Xbox Series, PC, PS5

Desarrollado por Slow Bros, es un juego narrativo artesanal que trata temas como la amistad y la propia vida a bordo de una nave nodriza atrapada en un océano extraterrestre. El título nos invita a explorar un exótico mundo retro-futurista de la mano de Harold y acompañarlo a descubrir el significado de la palabra “hogar”. Han pasado 250 años desde que tu casa, una nave espacial nodriza, huyera de una Tierra al borde de la guerra fría en busca de un planeta habitable donde preservar la raza humana. Pese a que la mayoría de la tripulación ha hecho las paces con la idea de vivir a bordo de la nave hundida en las profundidades del océano, Harold se verá envuelto en las vidas de los peculiares y variopintos pasajeros del Fedora I. Hasta que, cierto día, el azar le llevará a descubrir un mundo del todo inimaginable.

The Mildew Children – Lanzamiento 17 de abril de 2024

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PC

Con una interesante combinación de aventura en 2D y novela visual, ‘The Mildew Children’ es una sombría historia sobre un pueblo habitado únicamente por niños que siguen salvajes tradiciones paganas. Una joven bruja llamada Kyrphel y sus hermanas están obligadas a realizar un macabro ritual para salvar su aldea. ¿Pero es lo bastante fuerte como para soportarlo? Combinando elementos de cuento de hadas y terror, la historia se inspira en el folclore pagano y en antiguas creencias. “Acompaña a Kyrphel y a sus amigos en este tétrico juego de aventuras bellamente dibujado a mano. Participa en el Ritual y descubre el secreto de la aldea, interactúa con peculiares aldeanos, hechiza y supera la aflicción que atormenta a la joven hechicera”, explican sus creadores.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la tercera semana de abril de 2024 con la publicación de ‘Damn Them All nº 01’ de Charlie Adlard, es decir: el nuevo trabajo del ilustrador de ‘The Walking Dead’, que nos presenta a la ocultista a sueldo Ellie Hawthorne. A renglón seguido, el popular guionista Tom King y el dibujante Greg Smallwood recuperan a un personaje mítico del pasado de DC Comics en ‘Blanco Humano’, una historia que ha sabido combinar con mucho acierto los superhéroes con el espionaje y el género negro. Cerramos la selección semanal con todo un “Must Have”, ‘Marvel 1602’ de Neil Gaiman, donde el genial creador de ‘The Sandman’, traslada los grandes personajes de La Casa de las Ideas al tumultuoso siglo XVII

Damn Them All Planeta Cómic

Damn Them All - Planeta Cómic

Simon Spurrier (‘Coda’, ‘Hellblazer’), autor nominado a los premios Eisner, se une a Charlie Adlard, ilustrador de ‘The Walking Dead’, para presentar un thriller sobrenatural protagonizado por a una nueva antiheroína ocultista macabra y tenaz. Tras la muerte de su tío Alfie, un execrable mago y detective especializado en ocultismo, los 72 demonios del Ars Goetia quedan misteriosamente liberados de su reino infernal. Ahora es cosa de Ellie localizar a cada uno de estos demonios y condenarlos a regresar al Infierno utilizando agua bendita, conjuros o simplemente su fiel y oxidado martillo de garra.

Blanco Humano / Marvel Must-Have 1602 ECC Comics / Panini Comics

Blanco Humano – ECC Comics

El guionista Tom King y el dibujante Greg Smallwood recuperan a un personaje mítico del pasado de DC Comics en ‘Blanco Humano’. Christopher Chance se gana la vida disfrazándose de clientes cuya vida corre peligro. En otras palabras, es un blanco humano. Sin embargo, esta vez, suplantar a Lex Luthor le ha salido muy caro, y dispone de 12 días para averiguar quién lo va a matar y los principales sospechosos son los miembros de la Liga de la Justicia Internacional.

Marvel Must-Have. 1602 – Panini Comics

¿Qué hubiera ocurrido si las grandes criaturas que pueblan el Universo Marvel, desde Los Cuatro Fantásticos a La Patrulla-X, desde el Doctor Extraño a Hulk, desde Spiderman a Nick Furia, hubieran irrumpido en el siglo XVII, ¿en lugar de hacerlo en el siglo XX? Neil Gaiman, el creador de ‘The Sandman’, tiene la respuesta, en un imprescindible volumen dibujado por el equipo artístico de ‘Lobezno: Origen’, Andy Kubert y Richard Isanove.