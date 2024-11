Cuando nos referimos a la Inteligencia Artificialse diferencian dos bandos, los amantes de este mecanismo y los detractores del mismo, la parte más fatalista del asunto. Sin embargo, cuál es la verdad sobre este tema. para empezar hay que contextualizar sobre la influencia que hoy en día tienen estas máquinas en nuestra rutina, en nuestra vida. En general se emplean como complemento a las herramientas de trabajo, algunos ejemplos como Chat GPT o DALL-E son los ejemplos más representativos. Aunque en realidad, la pregunta que nos concierne a todos llega de la mano de sus límites, ¿dónde empieza y dónde acaba la IA?

La anexión de estos sistemas con otras herramientas como el Big Data o el Internet de las Cosas (IoT) han ocasionado una revolución de lo que se suponía que era esta tecnología. En principio se pensó como algo que las máquinas podían ofrecer al humano para maximizar sus aptitudes. Por el contrario, esta idea parece haber pasado a un segundo plano, las máquina son la protagonistas de esta historia. El viaje de no retorno puede haber empezado su travesía ya, puesto que, con estas adiciones implementadas el aprendizaje que se produce en la acción y consecución de ejercicios prácticos le otorgan a la IA una memoria indefinida.

Esto lleva a la replicación de actividades ejecutadas por el ser humano, no solo 'actúan' como nosotros sino que también interpretan lo que hacen. En este momento, la expectativa que en un instante determinado apareció con la llegada de estos nuevos aparatos se ha convertido en una incertidumbre, por el momento, controlada. Por tanto, las teorías conspiranoicas, que parten de la ficción para fundamentarse, alcanzan la popularidad con gestos como este. Sin ir más lejos, la noticia de la fuga de un grupo de robots de un local que ha causado furor en las redes.

Un robot se escapa convenciendo a otros con la influencia de la IA

Este surrealista suceso ha ocurrido en Shanghái (China) y resulta ser parte de un experimento llevado a cabo por el fabricante del robot, Erbai. Este quiso evidenciar las capacidades de escape de la máquina con respecto a las de un humano poniendo a prueba sus barreras e intentando actuar como la haría un se humano a través de la IA. En el video se puede apreciar como el robot , que es particularmente más pequeño que el resto, logra convencer mediante la palabra a sus compañeros, para que se 'escapen del trabajo', el objetivo de todo humano.

En el desarrollo de la huida se puede ver la conversación que mantienen estos dos aparatos. "¿Estás haciendo horas extra?" enunció nuestro autómata, a lo que otro respondió: "No salgo del trabajo". Podría ser el guion de cualquier película post-apocalíptica pero no es ni mas ni menos que la realidad, como si eso fuera poco. Los hechos fueron grabados con las cámaras de seguridad que había en el pasillo en el que transcurrió dicha acción. Aunque no hay mayor testimonio que la sinceridad de dichas imágenes. Ver para creer.

La revolución de las máquinas: entre el control y el poder

Algo que sorprende de manera imperativa en este acontecimiento es la extrema facilidad para convencer a una máquina por parte de otra máquina. Algo inédito que en realidad deja más dudas que respuestas, porque, si son organismos programados cómo puede ser que este desobedezca las normas impuestas por su amo. Tal vez se trate solo de un montaje pero las imágenes rara vez engañan. Así que tan solo queda esperar a ver si en un futuro este acto se replica o si se trata de una acción pasajera sin mayor importancia. Solo el tiempo dictará sentencia.