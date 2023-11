Ya no es solo tu iPhone, tu ordenador Mac se chivará a Apple si se ha mojado

La humedad no es solo enemiga de los dispositivos electrónicos, sino también de las compañías que los fabrican. Apple no cubre en la garantía de sus productos los daños que se puedan ocasionar por líquidos, incluso en el caso de aquellos con certificaciones de resistencia IP como el iPhone o el Apple Watch, razón por la que le interesa asegurarse de que cuando un dispositivo llega a su servicio técnico no se ha estropeado por ese motivo. Los últimos ordenadores de Apple, presentados la semana pasada, cuentan con un nuevo sistema para detectar si el equipo ha entrado en contacto con líquidos que se añade al que ya empleaba la compañía.

El medio especializado 9to5Mac ha encontrado en la última versión de MacOS, Sonoma 14.1, un nuevo proceso llamado “liquiddetection” que funciona en segundo plano y recoge análisis de detección de humedad en los puertos USB-C del ordenador. Es similar a lo que hacen los iPhone e iPad, en los que esta función también alerta al usuario si se detecta líquido para que pueda desconectarlo y evitar que se dañe.

En el Mac, sin embargo, esta característica estaría siendo usada solo para recoger datos y no para funciones que lleguen al usuario final. En el caso de un ordenador mac que es llevado al servicio técnico para su reparación, permite a los técnicos determinar si entra dentro de los supuestos de la garantía o no.

El medio señala que desconoce si esta novedad se limita a los nuevos iMac de 24 pulgadas y los MacBook Pro de 14 y 16 o incluye a todos los ordenadores Mac que pueden actualizarse a la última versión del sistema operativo.

Esta novedad no es el único método con el que cuenta Apple para detectar si se ha introducido humedad en un equipo. Tal y como se explica en la página de soporte de la compañía, “los portátiles Mac y algunos teclados inalámbricos y con cable de Apple tienen indicadores de contacto líquido (LCI) para ayudar a determinar si estos productos han estado expuestos a líquidos”.

Estos indicadores están colocados dentro de los dispositivos y cambian de color cuando entran en contacto con líquidos, de forma que el técnico que lo examina sabe inmediatamente si un malfuncionamiento tiene que ver con que se ha mojado o no.