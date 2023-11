Fuera rumores: Apple confirma que el iMac de 27 pulgadas no regresará.

2009-2022. 13 años es lo que ha permanecido el iMac de 27 pulgadas dentro del catálogo de Apple. El que durante buena parte de ese tiempo ha sido el ordenador de escritorio de referencia de Apple y el más ansiado por los seguidores de la marca, no volverá. Pese a los insistentes rumores habidos en las últimas semanas que apuntaban a una renovación de este modelo, o quizás precisamente por ello, Apple ha confirmado al medio The Verge que no producirá un nuevo modelo iMac de 27 pulgadas.

Durante la pasada década, los consumidores podían elegir entre los iMac de 21.5“ y 27” con cada nueva generación. El último con pantalla de 27 pulgadas llegó en 2020, un año antes de que Apple diera el salto de los procesadores de Intel a los M1 diseñados por la compañía.

En 2021 Apple lanzó el primer iMac de 24 pulgadas y con silicio propio, pero no hubo señales de una variante de 27 pulgadas. La compañía lo renovó la semana pasada con un nuevo modelo con la versión base del nuevo SoC M3, lo que alimentó las esperanzas de un nuevo iMac de 27 pulgadas para más adelante con los más potentes M3 Pro y M3 Max, pero Apple ha cerrado definitivamente esa puerta.

Según ha explicado la portavoz de la compañía Starlayne Meza al medio, los usuarios que quieran un ordenador Mac con una pantalla más grande pueden emparejar un monitor Studio Display (de 27” y a partir de 1.779 euros) o Pro Display XDR (de 32” y desde 5.499 euros) con un Mac Studio (desde 2.428 euros) o Mac Mini (desde 718 euros), ambos disponibles con procesadores M2.

Más allá del incremento que supone adquirir la pantalla de forma independiente, se trata de un formato diferente al del iMac en el que todo está integrado en la carcasa del monitor por lo que difícilmente se puede considerar un reemplazo del fallecido iMac de 27 pulgadas.

El modelo de 2020 fue descatalogado por Apple el año pasado, pero esto no quiere decir que el de 24 pulgadas vaya a ser la única opción iMac en el futuro. Según el especialista en Apple Mark Gurman, de Bloomberg, la compañía continúa adelante con sus planes de sacar al mercado un iMac Pro con pantalla ultra panorámica de 32 pulgadas, pero este no llegará antes de 2024 o 2025.