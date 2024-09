No solo Ucrania, Rusia también usa drones que lanzan termita e incendian las posiciones enemigas a 2.000ºC.

Hace dos semanas comenzaron a circular una serie de vídeos que mostraban una nueva arma del Ejército de Ucrania. En ellos se podía ver a un dron FPV, bautizado como Dragon, arrojando termita sobre posiciones rusas escondidas entre árboles y maleza, y cómo esta ardía rápidamente. Ahora es Rusia quien está utilizando la misma táctica y lanza termita sobre las tropas ucranianas, como se puede ver en un nuevo vídeo del que se han hecho eco diversos medios.

La termita es una combinación de óxido metálico y aluminio que arde a unos 2.000 grados. Los drones atacan dispersándola sobre las hileras de árboles y otras áreas de vegetación donde el enemigo busca refugio, así como en las trincheras. Quemando la vegetación se reducen los escondites del enemigo, aumentando su exposición, y al lanzarla donde las tropas están ocultas, incluidas las trincheras, la termita puede matar a cualquiera que esté en ellas, bien por contacto directo o eliminando el oxígeno y asfixiando a los soldados.

El video publicado en Telegram por el político moscovita y periodista militar Andrey Medvedev muestra a las tropas rusas desplegando su dron 'dragón'. Se trata del primer video de este tipo en aparecer y en él se ve a un soldado colocando un bote que contiene termita en un dron de vista en primera persona. Luego esta es lanzada, supuestamente hacia una posición ucraniana. El vídeo muestra tanto el punto de vista del dron ruso que opera la termita como de un segundo dron que graba la operación.

A week later, Russia started using its “dragon drones”, armed with thermite, against Ukrainian positions. pic.twitter.com/opDNRwTI5M

'Entretanto, los pilotos de drones rusos (hooligans, en realidad) del Grupo Omut [autor del vídeo] están filmando la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’ en algún lugar de la inmensidad de las operaciones militares especiales. Un hombre enmascarado interpreta al príncipe Daemon Targaryen. Un dron con una carga de termita interpreta al dragón. Una fortaleza ucraniana interpreta el castillo de Harrenhal en el aterrizaje', escribió Medvedev en una publicación llena de referencias a la serie de televisión ‘Juego de Tronos’.

A diferencia de los drones Dragon que se han visto de Ucrania, el de Rusia deja caer una lluvia de chispas mucho menor que la de su contrapartida. 'Bromas aparte, la guerra se está convirtiendo cada vez más en una guerra de drones. Y los drones incendiarios están apareciendo cada vez más en video. En este punto, el resultado del trabajo del dron no es muy obvio. Pero al final, se quemó por completo. Tal como dijo el príncipe Daemon: "Los sueños no nos hicieron reyes. Los dragones sí"', añadió.

Según Human Rights Watch, tanto Ucrania como Rusia tenían armas de termita antes de que se conociera el uso de estos drones para su diseminación. La organización señala tener constancia visual de al menos 82 ataques en Ucrania usando armas incendiarias entre febrero de 2022, inicio de la invasión, y abril de 2023.

Now the 3rd Assault Brigade also uses the Dragon drone against russian positions.https://t.co/YpucOUFGPypic.twitter.com/e8PQko4QRz