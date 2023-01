EA Sports PGA Tour: todos los detalles de la próxima edición del conocido simulador de golf.

Electronic Arts ha anunciado que ‘EA Sports PGA Tour’ se lanzará el 24 de marzo de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Además de convertirse en el epicentro de los cuatro grandes del golf masculino: el Masters Tournament, el PGA Championship, el US Open Championship y The Open, se lanzará con “Road to the Masters”, que da vida a la tradición y el desafío con Augusta National, uno de los campos más tradicionales que existen, con torneos y equipos vinculados a los Masters. Hizo su primera aparición virtual con EA Sports en 2011 y su regreso a los videojuegos ha sido muy solicitado. Echa un vistazo al avance del juego a continuación que presenta el nuevo Pure Strike.

Promete mucho más realismo en los partidos de Golf

Pure Strike promete una experiencia realista dentro de los campos, acercándose lo más posible a los profesionales. Con ShotLink impulsado por CDW y TrackMan, Pure Strike ayuda a garantizar que el swing y los atributos de cada golfista profesional se reflejen con precisión en el juego. Incorpora las tres partes de cada swing de golf: una mecánica de swing fluida que es altamente precisa en cuanto a la longitud del backswing del jugador y la velocidad de seguimiento, un comportamiento innovador de la bola que permite que cada rebote y balanceo se comporten con mayor precisión en una variedad de terrenos y condiciones, y una dinámica de campo realista que se reproduce fielmente en la vida real.

EA Sports PGA Tour. Electronic Arts.

El camino del campeón

El juego seguirá ofreciendo un modo carrera similar al que vemos en la franquicia ‘FIFA’. Llamado "Tu carrera, a tu manera" – promete un sistema de progresión similar al de los juegos de rol en el “Road to the Masters”. A medida que tu juego de golf mejore, más cerca estarás de convertirte en campeón de un Major. Aquí los jugadores podrán crear y personalizar un golfista, desarrollar sus habilidades y dominar cada campo para afrontar cada hoyo como un profesional.

Con 20 tipos de golpe disponibles a medida que los jugadores progresen en el juego, podrán mejorar sus habilidades para el drive, el approach, el juego corto o el putt, dependiendo de su estilo. Los usuarios podrán competir para convertirse en campeones de los Majors y enfrentarse a los mejores eventos del ‘PGA TOUR’ en la temporada de la FedExCup, así como conquistar los mejores campeonatos amateurs, como el Augusta National Women's Amateur, el U.S. Amateur y otros eventos amateurs internacionales de élite.

Campos de fama mundial

El tee es tuyo en 30 campos, incluidos algunos de los más destacados del mundo, como Augusta National Golf Club, Pebble Beach Golf Links, Southern Hills Country Club, The Old Course at St Andrews Links, The Country Club, Kiawah Island Golf Resort's Ocean Course, Torrey Pines, Evian Resort Golf Club en Évian-les-Bains, Francia, East Lake Golf Club, TPC Southwind, Los Angeles Country Club, Wilmington Country Club y más. También contará con los campos anfitriones del pasado Major de 2021 y 2022, así como los nuevos campos de los Majors de 2023 que se lanzarán tras el lanzamiento.

Se lanzará el 24 de marzo de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Electronic Arts.

El Players Championship y los tres eventos de la FedExCup Playoffs estarán en el juego, y los jugadores podrán ganar puntos FedExCup en el modo Carrera para tener la oportunidad de competir en los Playoffs. Como parte del modo Carrera, los mejores golfistas al final del año tendrán la oportunidad de ganar la FedExCup.

Ladies Professional Golf Association y The Amundi Evian Championship

En colaboración con la LPGA, ‘PGA Tour’ permitirá competir en The Amundi Evian Championship, uno de los cinco grandes campeonatos del LPGA Tour, y tener la oportunidad de jugar como varias deportistas femeninas, así como crear una golfista en la renovada función Create-A-Player. Iona Stephen se unirá al equipo de EA como la primera mujer comentarista en el campo dentro del juego, aportando su experiencia tanto jugando profesionalmente como trabajando en las retransmisiones de golf.

Imágenes reales de los campos

La entrega también promete las imágenes más realistas de cualquier juego de golf que utilice el motor Frostbite de EA. Utilizando equipos de última generación como la tecnología de drones, helicópteros de vuelo LiDAR personalizados y más para desarrollar mapas del terreno, pretende representar los campos exactamente como aparecen en la vida real.

Técnicas como la fotogrametría y los escáneres también se aplicaron para crear representaciones precisas de casas club, vegetación icónica, puentes, marcadores de tee, formaciones rocosas y otros elementos en el campo que ofrecen a los jugadores experiencias visuales realistas. Se lanzará el 24 de marzo de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de EA App, Steam y Epic Games Store.